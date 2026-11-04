La frontera de Ceuta sigue igual, tres meses después de la invasión: "No se ha puesto ni un ladrillo"

El Gobierno se comprometió a adoptar "medidas extraordinarias" para reforzar la seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos después de que una avalancha de más de 100.000 inmigrantes la cruzara ilegalmente en menos de 48 horas, entre el 30 y el 31 de julio. Era la segunda vez que se producía un asalto de grandes dimensiones en solo cinco años. El 17 de mayo de 2021 ya entraron alrededor de 10.000 irregulares de golpe en territorio español.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el 28 de agosto que se ampliarían los espigones y se procedería a instalar un sistema permanente de contención marítima —mediante boyas fondeadas— y otro de vigilancia aérea —con drones—, además de que invertiría en embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática. El presupuesto era de 36 millones de euros. Pero nada de eso se ha visto en la costa de Ceuta.

En el caso concreto del muro del Tarajal, se debía alargar 115 metros mar adentro. Estaba previsto que las obras se realizasen en dos fases, explicó el ministro Marlaska. En la primera se debían construir 15 metros, sobre los que se instalarían vallas metálicas —de malla antitrepa— acabadas en pinchos invertidos para evitar los saltos. Y en la segunda, se añadirían 100 metros de dique vertical para aumentar la longitud de la barrera permanente.

Tres meses después de la invasión, no se ha puesto una sola piedra para alargar los espigones del Tarajal y Benzú. Una antigua demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terreno. En concreto, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles reclaman esas obras desde 2014. "Es la única medida con efecto disuasorio y preventivo real", afirmó en declaraciones a este periódico su secretario de relaciones institucionales, Diego Madrazo.

Pero la realidad es que, aun después de la entrada de 100.000 ilegales que ha robado la vida y sus derechos a los ceutíes, "no se ha hecho nada". "No se ha puesto ni un ladrillo", ha asegurado a Libertad Digital la portavoz del movimiento cívico Mujeres Caballas, Maxi Lacasa. "Sentimos una profunda decepción", ha reconocido. "Lejos de apreciar avances en la seguridad y en la recuperación de la normalidad de Ceuta, lo que observamos es un retroceso".

Precariedad de las fronteras

"Nos preocupa la precariedad de nuestras fronteras, que son también fronteras de España y de la Unión Europea, ante una presencia de la Guardia Civil que consideramos claramente insuficiente, sin apoyo militar visible y sin avances apreciables en la ampliación prometida", ha explicado Maxi Lacasa.

De hecho, asegura Lacasa, cuando ayer se acercaron varias mujeres del grupo para verificar si se había producido algún avance en el espigón del Tarajal y grabar la zona, apenas lograron observar a efectivos de las FCSE. "Sólo logramos ver a un guardia civil; militar, ninguno", ha exclamado.

"La barrera flotante aparece con frecuencia rota o desinflada, mientras que el vallado presenta unas condiciones que consideramos inadecuadas", detalla la portavoz de Mujeres Caballas. Lacasa atribuye la continua llegada de inmigrantes a las costas de Ceuta precisamente a este escenario.

Una gran manifestación

"A ello se suma la reducción de la presencia militar que percibimos en las calles y las informaciones sobre el traslado de vehículos y efectivos policiales (UIP y GRS) a la península para atender otros dispositivos", ha añadido Lacasa. "Entendemos que esos recursos son necesarios en otros lugares, pero no consideramos que deban salir precisamente de Ceuta mientras nuestra ciudad sigue necesitando refuerzos".

De ahí la convocatoria de una nueva manifestación para reclamar los derechos ceutíes el próximo 21 de noviembre en la ciudad autónoma. "Nuestra seguridad es un derecho", ha recordado Lacasa. "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para volver a expresar, de forma pacífica y unida, nuestra indignación", ha añadido. "Igualmente invitamos a los peninsulares que deseen acompañarnos a participar con nosotros".

El objetivo es llevar autobuses de toda España hasta Ceuta para que el resto de los españoles tengan la oportunidad de conocer la realidad de la ciudad autónoma desde la invasión. "Mujeres Caballas no va a dejar de trabajar por Ceuta. Es la tierra de nuestros abuelos, la de nuestros hijos y la de las generaciones que vendrán", ha aseverado. "Queremos poder vivir en ella con seguridad, libertad y futuro".