Marlaska consuma su tercer plantón al Parlamento Europeo para no dar explicaciones por la invasión de Ceuta

El Parlamento Europeo lleva tres meses intentando que algún ministro del Gobierno de España acuda a la institución supranacional para explicar los detalles del asalto al perímetro fronterizo de Ceuta que tuvo lugar a finales del pasado mes de julio. Un límite fronterizo que no separa únicamente España del continente africano, sino que es jurídicamente también una frontera de la Unión Europea con África.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) ha tenido que suspender este miércoles el punto del orden del día dedicado a Ceuta después de recibir la notificación de que los representantes del Ejecutivo no comparecerán. La sesión estaba prevista para la mañana de este miércoles y debía servir para que el Gobierno explicase su gestión de la situación migratoria y fronteriza en la ciudad autónoma.

Entre los convocados figuraban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ninguno de los tres ha acudido a la cita ni tampoco había dado ninguna razón argumentada al Parlamento Europeo por el que no iba a acudir a la convocatoria.

De este modo se trata de la tercera vez desde agosto en que miembros del Gobierno declinan una convocatoria de la comisión LIBE para abordar asuntos relacionados con la gestión española de las fronteras, la inmigración y el espacio Schengen. El PP Europeo ha denunciado estas espantadas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la institución europea y ha exigido que los responsables políticos expliquen las medidas adoptadas por el Gobierno español.

El primer plantón a la institución europea tuvo lugar el 6 de agosto. En aquella ocasión estaban citados tanto Fernando Grande Marlaska como Elma Saiz. Ninguno acudió a una sesión extraordinaria convocada por LIBE para analizar la situación de Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes. La tercera cita tendría que haber tenido lugar durante el mes de octubre, pero la espantada del Gobierno español volvió a repetirse.