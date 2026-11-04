Puente tampoco recibió a las víctimas de Angrois: "Si nos hubieran recibido, no se hubiera producido estos accidentes"

Las víctimas del accidente de tren de Angrois han visto una nueva oportunidad para ser escuchadas por el Gobierno de España. Después de 13 años de lo ocurrido en las vías gallegas, desde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 han solicitado al vicepresidente, Carlos Cuerpo, una reunión para que sus reclamaciones sean atendidas. Cuerpo asumirá desde hoy las labores del Ministerio de Transportes de forma temporal y hasta las elecciones generales del 29 de noviembre tras la dimisión de Óscar Puente.

Desde la propia plataforma, creen que tener una reunión de estas características es primordial, porque creen que sus peticiones podrían haber evitado los dos accidentes mortales que se han producido en apenas 9 meses. Así lo ha trasladado el presidente de la misma, Jesús Domínguez, a Es Noticia, quien asegura que desde que Puente ha sido ministro nunca ha atendido sus peticiones.

Domínguez califica de "hipócrita" al ya exministro de Transportes, porque en 2013, cuando varios de los 80 muertos que hubo en Angrois eran naturales de Valladolid, él mostró una disposición para mostrar su apoyo en las reivindicaciones. "Cuando era alcalde de Valladolid, apoyó y leyó incluso una moción de apoyo expreso a nuestra asociación y exigió que se hiciera la investigación técnica independiente que pedía la Comisión Europea". Pero, cuando Puente llegó al Ministerio, hizo oídos sordos: "Ni siquiera nos recibió".

Culpan al sistema BSL

Jesús Domínguez ha asegurado al programa informativo de esRadio que la culpa de lo ocurrido en Urda reside en el sistema BSL. El presidente de la asociación cree que este sistema se tenía que haber cambiado antes. "Si hubieran hecho caso a las recomendaciones de los expertos y los que nos decían en Europa, que era que no se puede circular al amparo del sistema ASFA (que ahora llaman BSL) en alta velocidad, jamás se hubiera producido la desgracia que hemos tenido ahora", ha afirmado Domínguez en Es Noticia. Domínguez explica además que este sistema "tiene un agujero de seguridad" y que "se demostró en Angrois y se ha vuelto a demostrar en Urda".

Desde la Asociación de Víctimas de Angrois tampoco compran las ayudas y medidas prometidas por el exministro Puente ayer en el Consejo de Ministros. Creen además que es una nueva estrategia para "desviar la atención" y comparan las explicaciones que dio en su momento la responsable de Transportes durante el mandato de Rajoy, Ana Pastor.

Ineficacia de las Oficinas de Atención a las Víctimas

El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, dio la voz de alarma también en Es Noticia. Cuando fue preguntado por las ayudas prestadas, reconoció que muchos "tenían sus cuentas a cero" después de no haber recibido ni un solo euro de lo prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, señaló con dureza a la Oficina de Atención a las Víctimas de Angrois por no haberles llamado ni una sola vez desde lo ocurrido en Adamuz.

Preguntado por esta misma cuestión, Jesús Domínguez ha respaldado esa postura y ha asegurado que fue él quien llamó a Samper para ayudarle en todo lo que necesitara. Sobre las oficinas, Domínguez ha asegurado que el feedback recibido no fue el más positivo. "Hubo gente que se enfadó mucho, porque había familiares que querían reunirse con otros para asociarse o para estar simplemente en contacto, pero, con la excusa de la protección de datos no se lo dieron", recalca Domínguez. También ha resaltado el descontento con los psicólogos que desde el Gobierno de Mariano Rajoy pusieron a disposición.

Señalar, en vez de aprender

Para la Asociación de Víctimas de Angrois tampoco ha pasado desapercibida la filtración de las conversaciones entre el Centro de Regulación y Control de Atocha y los maquinistas de los trenes de Iryo y Renfe implicados en el siniestro. Jesús Domínguez ha afirmado en Es Noticia que "ya no esperan nada de estos gobiernos, ni del Estado", porque, asegura, "eligen culpar en vez de aprender", términos completamente "incompatibles". "En este país se culpó en su día al maquinista -Angrois-, se culpó al soldador -Adamuz- y ahora a los operadores -Urda- cuando hay sistemas y tecnología pagados por ellos".