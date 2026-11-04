Tras cuatro horas de comparecencia sobre la tragedia de Urda y después de haber descartado de plano de nuevo su dimisión, Óscar Puente sorprendió este martes con el anuncio de su marcha, alegando que lo decidió en el momento en que conoció el accidente, que lo hacía por "empatía con las víctimas" y que lo anunciaba en ese momento porque quería antes "adoptar las primeras medidas" y "reforzar la seguridad en el corto plazo".

Olvidando las explicaciones dadas en los días previos sobre por qué se aferraba al cargo (llegó a decir que su marcha no sería un "consuelo" para esas víctimas que ahora en cambio ponía como excusa), el ministro, vapuleado en la sesión por la oposición de PP y Vox, recibió luego los calurosos saludos de sus socios de investidura, con elogios y abrazos. Uno de los más efusivos fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que tuvo el gesto de acercarse al dimitido Puente y susurrarle al oído "has sido un gran ministro", palabras que captaron los micrófonos de la Comisión Permanente, todavía encendidos.

La calidez de Rufián con un ministro durante cuya gestión han ocurrido dos catástrofes ferroviarias, la de Adamuz, con 46 muertos, y la de Urda, con 69, con sólo diez meses de diferencia y entre evidencias de que los fallos eran sistémicos, contrasta con la ira que ha exhibido cada vez que otro dimitido por una catástrofe, el presidente valenciano Carlos Mazón, ha acudido al Congreso a dar explicaciones.

En las dos ocasiones en que Mazón, que dimitió en noviembre de 2025, acudió a la comisión de la DANA en el Congreso, fue recibido por un extremadamente agresivo Rufián, que utilizó contra él palabras como "psicópata", convirtiendo sus intervenciones en un show de cara a los suyos. Rivalizando en furia con otros portavoces de la izquierda, en la primera comparecencia Rufián le espetó "usted es un homicida" dedicándole adjetivos como "inútil", "mentiroso", "miserable" o "incapaz".

Remató alguna de sus intervenciones con expresiones poco propias de una comisión como "que se calle", "no me mienta a la cara", "pero qué dice" o "le daré todas las lecciones que quiera". Rufián hacía hincapié que Mazón "tiene sobre su conciencia las 229 muertes" e interrumpía sus explicaciones con un "que se calle".

El linchamiento continuó en su segunda comparecencia, hace apenas dos meses. Rufián volvió a usar el término "psicópata", dejó claro que le "jodía verle la cara", le dijo que no merecía atención, sino "cárcel", y volvió a llamarle "negligente", "inútil" u "homicida imprudente", entre otras expresiones similares.

En una sobreactuada intervención, Rufián decía que esto es "una pérdida de tiempo" pero estaba ahí "por las familias". "A mí me jode verle usted la cara, a estos que están aquí aplaudiéndole. Usted no merece ni un minuto de atención, solo merece celda, solo merece cárcel".