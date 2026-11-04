El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la decisión del juez Calama de rechazar una comisión rogatoria para pedir a Arabia Saudí información sobre las joyas encontradas en su despacho. La defensa de Zapatero llega a insinuar que Calama debería haber aportado otra hipótesis sobre su procedencia después de calificar como "inverosímil" la del exlíder del PSOE.

El juez Calama se apoyaba en el Ministerio Fiscal para aseverar que la coartada de Zapatero es "inverosímil" y que existe una "absoluta falta de acreditación de la presentación de las referidas cartas en la Embajada de Arabia Saudí", de las que no ha aportado ni siquiera el acuse de recibo. El magistrado defendía que, al no haber aportado ningún indicio de que su versión fuese cierta, consideraba improcedente la apertura de una comisión rogatoria.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Zapatero argumenta que su explicación sobre las joyas es "verosímil y precisa" y que necesita de la ayuda de la Justicia para comprobarla. Tanto es así que reconoce que no retiene ningún tipo de documentación ni estuche de las joyas; por lo que no podría aportar absolutamente nada que acredite su versión.

"A ello se une que el Juez instructor, dicho sea con el debido respeto, tampoco expresa ninguna explicación diferente, ninguna alternativa, ni hipótesis ni conjetura con el más mínimo asidero fáctico. Sencillamente, en contra de la defensa, y de los derechos de defensa, se niega a remitir la comisión rogatoria", recalca la defensa de Zapatero deslizando que el propio juez o el Ministerio Fiscal podrían aportar una explicación de dónde creen que Zapatero ha obtenido las joyas.

De hecho, Zapatero cree que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 está vulnerando su derecho a la defensa al no haberse prestado a intentar validar su versión de los hechos. "Ese modo de proceder invierte la lógica del procedimiento penal, porque lejos de preservar la presunción de inocencia, se atribuye la posible comisión de delitos tributarios por la mera tenencia de unas joyas, sin mayores diligencias de comprobación con autoridades fiscales o aduaneras".

"En consecuencia —prosigue—, esta pieza separada vulnera derechos fundamentales de mi representado en la medida en que se ha iniciado sin ningún elemento indiciario de significación penal, desde sospechas, porque la tenencia de un conjunto de joyas que aparecen en una caja no puede ser indicativa, por sí misma, de ninguna actividad delictiva". En este sentido, sostiene que la comisión rogatoria "es una diligencia de todo punto útil y pertinente y, por supuesto, necesaria si se pretende conocer la realidad de los hechos y no se quiere dejar en indefensión al investigado".

Al respecto del acuse de recibo de las cartas remitidas a Arabia Saudí, la defensa de Zapatero reconoce que ni siquiera tiene un documento que acredite que la monarquía saudí ha recibido su petición: "Es verdad que no ha acompañado un recibí de presentación de las dos cartas entregadas en la Embajada de Arabia Saudí. Obviamente no se ha acompañado al escrito porque no se ha obtenido acuse formal de la recepción de las cartas, y no se trata de una mera instancia administrativa presentada a través de un registro".

Además, el expresidente asegura que no contravino las normas registradas en el Código de Buen Gobierno que su propio Ejecutivo aprobó porque, según argumenta, el rey saudí le explicó que se trataba de un regalo estrictamente personal. No serían las mismas condiciones que con el regalo de un reloj que sí que declaró a Patrimonio, según la versión de Zapatero. "Ni los regalos se entregaron en unidad de acto, ni en el mismo lugar, ni con el mismo carácter", asegura.