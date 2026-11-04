Zelenski acude a la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el Rey y con Pedro Sánchez

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aterrizado este miércoles en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a los actos de la XXX Cumbre Iberoamericana. El mandatario del país europeo acude como invitado especial al cónclave internacional que reúne en la capital española a decenas de jefes de Estado y de Gobierno durante dos jornadas consecutivas marcadas por una intensa agenda institucional y diplomática.

La llegada del mandatario ucraniano se mantuvo en el más estricto secreto oficial por estrictas razones de seguridad derivadas de la situación bélica provocada por la agresión rusa. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Servimedia, Zelenski fue invitado personalmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La confirmación de su asistencia fue inmediata, activando un despliegue extraordinario coordinado entre los servicios de protección del Estado y las Fuerzas de Seguridad para blindar su recorrido hasta el centro de la capital.

Nada más tomar tierra en territorio español, el convoy oficial del dirigente ucraniano se trasladó escoltado hacia los alrededores del Palacio Real y la céntrica plaza de Oriente. El operativo desplegado en la zona provocó cortes de tráfico e intensas restricciones de paso para los viandantes en las arterias próximas, ante la necesidad de garantizar la máxima cobertura operativa durante sus desplazamientos urbanos.

El punto de partida del programa oficial de Zelenski en España tiene lugar esta misma tarde en el Teatro Real, escenario de la ceremonia de inauguración formal del cónclave, una cita solemne que está presidida por el rey Felipe VI. Durante el acto de apertura, el mandatario de Kiev coincidirá con las distintas delegaciones internacionales antes de dar comienzo formal a las sesiones plenarias de trabajo.

Reunión con Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este jueves 5 de noviembre. En la que será su quinta visita a España, está previsto que, una vez finalizada la Cumbre Iberoamericana, el presidente de Ucrania se reúna con varios líderes para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales.

Al final de la tarde, el presidente del Gobierno mantendrá un encuentro bilateral con Zelenski en el Palacio de la Moncloa. El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra.

También está programada una audiencia con el rey Felipe VI, además de conversaciones de trabajo con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la cumbre para afianzar el respaldo diplomático a la soberanía de su nación.