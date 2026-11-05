Álvarez de Toledo sobre TVE: "No queremos quitar los comisarios políticos del PSOE para poner los del PP"

Cayetana Álvarez de Toledo resumió el 3 de noviembre, en Móstoles, la posición del PP sobre Televisión Española: "No queremos quitar los comisarios políticos del PSOE para poner los del PP. Queremos proteger la sacrosanta neutralidad de las instituciones públicas, que tienen que ser de todos". Lo dijo al responder a una periodista de la cadena pública, como Libertad Digital contó en su crónica del cruce con Javier Ruiz.

El Partido Popular a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE (Congreso-Senado) ha utilizado habitualmente las sesiones ordinarias de control para solicitar la comparecencia del presidente interino o titular de la corporación así como la de los miembros de su Consejo de Administración; ha registrado numerosas preguntas dirigidas a cuestionar el tratamiento informativo de programas diarios de TVE y la parcialidad ideológica atribuida a determinados presentadores, directivos o contenidos periodísticos y ha acusado a la dirección de convertir la cadena pública en un instrumento de propaganda gubernamental.

Además, el PP ha condicionado o rechazado la asistencia de sus candidatos a debates organizados por Televisión Española con el argumento de la falta de garantías de neutralidad en la dirección de la corporación pública, tal y como está ocurriendo con el debate de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Por último, y porque precisamente durante las campañas electorales es cuando el sesgo de la cadena pública se hace más evidente, el PP ha trasladado durante estos periodos electorales numerosas denuncias a la Junta Electoral Central por la falta de neutralidad institucional mediante recursos sobre rótulos de informativos, entrevistas periodísticas o cobertura publicitaria/encuestas.

Entre los diputados del PP que más activamente han denunciado la falta de neutralidad del Ente público se encuentra Cayetana Álvarez de Toledo, tanto en intervenciones públicas en diferentes medios de comunicación como desde el Congreso: como parte de la Comisión Mixta de Control de RTVE en la Cámara Alta y Baja; desde la tribuna del Hemiciclo, en discursos y debates parlamentarios; y en sus intervenciones parlamentarias y ruedas de prensa en la Cámara Baja.

Una pregunta de TVE en Móstoles

Álvarez de Toledo visitó Móstoles con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y atendió a los medios. Una periodista de TVE le preguntó por sus declaraciones sobre la intención del PP de acabar con los koldos, pero también con las intxaurrondos, los tezanos y toda esa gente que está colonizando las instituciones al servicio del proyecto de poder personal de Pedro Sánchez.

La periodista argumentó que esas declaraciones daban la sensación de estar equiparando "a un hombre condenado como Koldo con periodistas que estaban haciendo su profesión". La diputada respondió: "Yo me refería a los comisarios políticos. Y por eso dije que no se puede aceptar que haya comisarios políticos en instituciones que son de todos".

Después insistió en que su crítica se dirigía contra quienes, a su juicio, utilizan instituciones financiadas con dinero público para servir a los intereses del presidente del Gobierno, y no contra el ejercicio del periodismo. Y repitió la lista: "No vamos a tener ni a Leires, ni a Koldos ni a Yésicas, pero tampoco a Tezanos, Pumpidos ni Intxaurrondos. Personas que utilizan el dinero de todos al servicio de un proyecto de poder personal como es el de Pedro Sánchez".

La línea editorial que defiende Javier Ruiz

La respuesta iba también dirigida a Javier Ruiz. El periodista había defendido en una entrevista con Media Festival, de la que Libertad Digital informó el mismo 3 de noviembre, que la cadena pública puede tener una orientación propia: "Televisión Española es libre de tener una línea editorial, como es libre Telecinco o Antena 3 y nadie se escandaliza por ello".

En esa entrevista, Ruiz contestó a quienes llaman Telepedro a RTVE: "Los que ahora dicen Telepedro, cuando llegue Telealberto, si llega Telealberto, ¿no van a decir que es Telealberto? ¿Entonces qué será, una tele libre e independiente?". También pidió acabar con "la hipocresía de señalar todo lo mal que lo hace la izquierda y de callar y de ocultar lo que ocurre al otro lado".

Álvarez de Toledo rechazó esa comparación y subrayó la diferencia entre los medios privados y los públicos. Sobre Ruiz, afirmó: "No ha entendido la diferencia de un medio privado, que con su dinero puede hacer lo que quiere, y un medio público, que es de todos y a todos tiene que representar, defender y proteger". Ni RTVE ni Ruiz han contestado públicamente a estas palabras de la diputada popular.

El precedente de los lazos amarillos

Para explicar qué entiende por neutralidad institucional, la diputada recurrió a su experiencia política en Cataluña, donde fue candidata durante el proceso separatista. En aquella etapa, recordó, se dedicaba a retirar lazos amarillos de los espacios públicos.

"Yo iba arrancando lazos amarillos, no para poner lazos verdes, azules o rojos, sino para proteger la neutralidad", explicó. Y aplicó el mismo criterio a la televisión pública y al resto de organismos del Estado: "Eso es lo que queremos: instituciones limpias al servicio de todos". "Porque son de todos, todos lo pagamos y tienen que servir para todos", añadió.

Con las elecciones del 29 de noviembre de fondo

Álvarez de Toledo habla de RTVE en plena precampaña. Es la número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En la presentación de las listas en Madrid, centró su discurso en Pedro Sánchez y advirtió de que "la etapa de Sánchez será recordada como la era de la indecencia". Falta por saber si el programa electoral del PP, aún no presentado, recogerá medidas concretas sobre la gobernanza de RTVE.

Mientras tanto, el PP ha realizado múltiples declaraciones de exigencia de control democrático, neutralidad y condiciones tasadas para su participación en TVE durante la campaña, como la exigencia de que su participación en informativos y entrevistas sean en formatos de producción interna, y no externa, mostrando una clara desconfianza a las productoras externas afines a la actual dirección.

Al mismo tiempo, los populares mantienen como promesa de regeneración democrática restaurar la independencia en los medios públicos, lo que implica la exigencia de perfiles profesionales e independientes al frente de la corporación pública que impidan "la instrumentalización gubernamental" y la presencia de sesgos partidistas en los informativos.

En cuanto a los Debates electorales de cara al 29-N, su cobertura por parte del ente público se mantiene bajo la lupa de la exigencia de rigor, pluralismo y estrictos criterios de neutralidad, supervisados por la JEC.

Mientras tanto, Javier Ruiz prepara su nueva etapa. Asumirá la dirección editorial de La Séptima, el canal impulsado por José Miguel Contreras, y conducirá el espacio nocturno La Última Hora, cuyas emisiones están fijadas para este jueves 5 de noviembre en la franja de 21:00 a 01:00. Ahora sí con todo el derecho a tener la línea editorial que un medio privado puede tener, no así la televisión pública que pagamos los españoles con nuestros impuestos.