Ángel Gaitán estalla en el Parlamento Europeo: "¡Esto es Europa! Un tapón en una botella"

Ángel Gaitán ha protagonizado un tenso episodio en el Parlamento Europeo que ha acabado con el conocido mecánico español marchándose de la sala sumamente enfadado tras exhibir una botella de agua mientras gritaba a los diputados: "¡Esto es Europa! ¡Un tapón en una botella!".

Gaitán participó el miércoles 4 de noviembre en una audiencia pública de la Comisión de Peticiones (PETI) sobre seguridad de los vehículos, movilidad y accesibilidad en la Unión Europea. Intervino en calidad de experto en seguridad dentro de un panel dedicado a una movilidad más segura e inclusiva para aportar la perspectiva de alguien que conoce de primera mano los problemas que llegan a los talleres.

Sin embargo, desde el primer momento dejó claro que no estaba satisfecho con el desarrollo de la sesión. "No sé si he perdido el tiempo hoy viniendo aquí, porque veo muy poca gente", comenzó diciendo. También reprochó al presidente de la mesa que estuviera mirando el teléfono móvil mientras intervenían otros participantes. "Yo he perdido mi día de trabajo y he dejado de estar hoy con mi familia para hablar aquí seis minutos", lamentó.

Esto de Europa es un cachondeo pic.twitter.com/4FfMiOFP66 — Angel Gaitan (@Angel_gaitan_of) November 4, 2026

El mecánico aprovechó sus minutos para poner sobre la mesa algunos de los problemas que, a su juicio, afectan a la seguridad vial: el mal estado de las carreteras, los vehículos baratos fabricados fuera de la Unión Europea y los accidentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

Precisamente sobre este último asunto lanzó una propuesta que sorprendió a los asistentes. "Implantaría un test de droga en todos los hemiciclos, parlamentos y congresos de Europa antes de entrar por la mañana", afirmó. Gaitán defendió que el consumo de drogas al volante constituye uno de los grandes problemas de la seguridad vial. También cargó contra la baliza V16 y cuestionó la falta de información sobre su eficacia.

Cuatro minutos para hablar y una botella como protesta

Según se escucha en la grabación, la presidencia le concedió inicialmente cuatro minutos. Gaitán, sin embargo, se quejó de que había viajado desde Aranjuez para hablar durante seis y de que apenas había podido desarrollar sus argumentos.

Al salir, me acompañó Pp, Vox y Alvise y grabé este vídeo. pic.twitter.com/KwetBbgTQn — Angel Gaitan (@Angel_gaitan_of) November 5, 2026

Cuando el presidente dio por terminado el turno y pasó al siguiente experto, el mecánico pidió cinco minutos más. "¿No le parece a usted importante darme cinco minutos más?", reclamó. La respuesta fue negativa: la sesión debía continuar.

Fue entonces cuando Gaitán se levantó sumamente enfadado y mostró una botella de plástico con el tapón unido al envase, como exige la normativa europea para reducir los residuos plásticos. "Pues aquí se quedan ustedes con su show", decía. "Esto es Europa. Un tapón en una botella. Estos son ustedes", espetó antes de abandonar la sala.

Tras la comparecencia, el propio Gaitán publicó un vídeo acompañado de una frase contundente: "No les gusta escuchar lo que nadie dice".