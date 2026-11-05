Diputados del PSOE cantan en el Congreso "Cara al Sol con el melón pelado" en un acto esperpéntico sobre el franquismo

El homenaje a las víctimas del franquismo celebrado en el Congreso de los Diputados terminó con una versión modificada de Cara al sol, el himno de Falange Española interpretada por la compañía ButacaZero, dentro de la pieza teatral de títeres Melón pelado.

Como parte del atrezo montado en la Cámara Baja para representar la pieza teatral escrita por Esther Fernández Carrodeguas y dirigida por Xavier Castiñeira, se exponía una maleta en la que dentro aparecían mujeres ahorcadas con la bandera de España al cuello.

En la adaptación de la canción se sustituyó su letra original por referencias a las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. En primera fila, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el socialista Simancas se unieron a la interpretación.

La persona encargada de presentar la canción explicó al público que se trataba de una "apropiación bastante indebida, pero muy interesante" de un tema conocido.

La letra adaptada decía: "Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar, hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la Falange metió la tijera".

Esto ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados: pic.twitter.com/vNGtLzwohf — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 5, 2026

La compañía introdujo además un cambio en el desenlace de la canción. Según explicó su representante, la primera versión del final no encajaba con la música y decidieron sustituirla por una frase que consideraban más contundente: "Nos querían ocultar, negar, y no vamos a callar".

Después invitó a los asistentes a cantar juntos la composición, primero "muy despacio" y posteriormente con más fuerza. La interpretación se repitió en varias ocasiones durante el acto y los representantes políticos presentes en primera fila se sumaron al canto al unísono.

El homenaje a las 39 mujeres rapadas en Zaragoza

La actuación formaba parte del homenaje organizado por el Congreso con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura, que se conmemora cada 31 de octubre.

Este año, el acto recordó a las conocidas como las rapadas de Fuendejalón, localidad zaragozana en la que 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles como castigo y humillación por su condición, ideología o vínculos familiares y políticos.

También se recordó a María Domínguez, alcaldesa republicana de la localidad, que fue fusilada por las tropas franquistas. El homenaje estaba previsto inicialmente para la semana anterior, pero el accidente ferroviario ocurrido en Urda obligó a aplazarlo.