El hijo de José Luis Ábalos arremete contra la UCO: "Aquí no había nada ya"

Víctor Ábalos, hijo del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha salido en defensa de su progenitor tras el nuevo registro llevado a cabo este jueves por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el domicilio del exdirigente socialista en Valencia. A las puertas del inmueble, el hijo del exmandatario socialista ha restado trascendencia a la entrada de los agentes y ha asegurado que se trata de una diligencia inútil: "Aquí no había nada ya, se registró hace mucho tiempo y, obviamente, iban a encontrar lo mismo".

La vivienda registrada es el lugar donde reside actualmente la pareja del exministro, Andrea de la Torre, quien fue una de las seis personas arrestadas por los investigadores en el marco de la nueva pieza secreta del caso Koldo. La mujer quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar en dependencias policiales, sin necesidad de comparecer en ese momento ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Según relató Víctor Ábalos, los agentes se limitaron a requisar dispositivos electrónicos y no se incautaron de documentación en papel.

El hijo del exministro —que permanece en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones irregulares de mascarillas durante la pandemia— ha insistido en que el material incautado pertenece exclusivamente a la actual pareja de su padre, ya que ella se instaló en el domicilio con posterioridad a la primera entrada policial. Además, ha aprovechado para deslizar una crítica al calendario de las pesquisas judiciales, calificando de "lamentable" la fecha elegida y sugiriendo una supuesta motivación política: "Podrían haber esperado tres semanas a pasar las elecciones. Como siempre, utilizando como ariete a mi padre, unos y otros, para ver si consiguen el trono de la Moncloa".

Las actuaciones policiales, coordinadas por la Audiencia Nacional, no se circunscribieron a la capital del Turia. La Guardia Civil desplegó diligencias de forma simultánea en las provincias de Madrid, Sevilla y Córdoba, reclamando además diversa documentación en las oficinas del ente público Adif y en la sede de la constructora Azvi. Todas las personas detenidas en este nuevo operativo recuperaron la libertad tras ser interrogadas por los agentes, mientras el magistrado continúa profundizando en el presunto desvío de fondos públicos y las comisiones ilegales que acorralan al antiguo núcleo de poder de Ferraz.

Asimismo, Víctor Ábalos reclamó respeto para el entorno vecinal y la pareja de su padre, denunciando que el portal del inmueble ha sufrido actos vandálicos en fechas recientes. Pese al cerco judicial cada vez más estrecho sobre la estructura ministerial que lideró su progenitor y las ramificaciones que salpican a distintas administraciones, el joven reiteró su absoluta confianza en la inocencia del histórico dirigente del PSOE, asegurando con ironía que en este proceso "nada es casual".