El tren de Iryo accidentado en Urda pasó una revisión integral dos días antes del siniestro

El convoy de alta velocidad de la compañía Iryo que protagonizó la tragedia ferroviaria en el término municipal de Urda —Toledo— había superado una revisión integral apenas 48 horas antes del siniestro. Según confirmaron fuentes del operador a la agencia EFE, el servicio 6076 circulaba tras haber sido examinado a fondo el pasado 26 de octubre en las instalaciones del taller de Santa Catalina, ubicado en Madrid, superando todos los controles previstos para sus equipos operativos.

Desde la empresa privada insisten en que la unidad se encontraba en óptimas condiciones técnicas y que los protocolos cubrieron también los sistemas de señalización embarcados, un elemento capital en el esclarecimiento de lo ocurrido. El brutal alcance, producido cuando un convoy de AVE embistió al vehículo de Iryo, se ha cobrado la vida de al menos 69 personas, convirtiéndose en uno de los episodios más luctuosos de la red de transporte en España y abriendo múltiples interrogantes sobre los mecanismos de seguridad de la infraestructura.

En el terreno judicial, las diligencias permanecen bajo estricto secreto de sumario en el Tribunal de Instancia de Orgaz, que busca determinar si concurren responsabilidades penales en el desenlace del siniestro. Paralelamente, la investigación técnica corre a cargo de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT), cuyos especialistas ya han elaborado un documento preliminar con los primeros indicios recabados sobre el trazado toledano.

De acuerdo con este informe provisional, el origen del desastre podría situarse en la desconexión sobrevenida de los equipos de protección en vía. Los peritos de la AITAT apuntan a que, tras la caída del sistema de seguridad LZB, se desencadenó una sucesión crítica de contingencias no resueltas. En concreto, el organismo técnico evalúa una presunta cadena de averías, instrucciones y actuaciones erráticas que impidió frenar la marcha del convoy que circulaba por detrás y culminó en el fatal impacto.

El esclarecimiento de las órdenes transmitidas por los puestos de mando resulta prioritario para dirimir si los protocolos de emergencia fallaron de forma sistémica o si mediaron decisiones operativas negligentes en plena anomalía de la red. Las pesquisas deberán dilucidar por qué, en una línea de alta exigencia tecnológica, los mecanismos redundantes de bloqueo no lograron evitar que dos trenes coincidieran en el mismo cantón tras el apagón electrónico.