Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza cómo Sánchez utiliza a Cuerpo para blanquearse.

¿Está la prostitución relacionada con la dimisión de Puente?

El Gobierno saca pecho de la supuesta "ejemplaridad" demostrada por Óscar Puente al dimitir tras la tragedia de Urda. El PSOE, con Sánchez a la cabeza, intenta utilizar la dimisión del exministro para resurgir de sus cenizas, cual ave fénix, tras la tragedia de Urda. La táctica desplegada, inaugurada por el presidente del Gobierno en su declaración institucional, consiste en repetir hasta la saciedad que "no todos somos iguales" para contrastar al PSOE con el PP, Urda con la Dana, a Puente con Mazón. Sin embargo, Alejandro Entrambasaguas hace saltar por los aires las aspiraciones de los socialistas publicando en El Debate que "Puente dimitió 2 horas después de que Sánchez recibiera acusaciones sobre un empresario que le invitó a banquetes y fiestas con prostitutas a cambio de su ayuda" durante su etapa como alcalde de Valladolid. El empresario en cuestión se llama Francisco Javier Meléndez Juárez, es el dueño de Patatas Meléndez. Y el digital ha podido ubicar, al menos, en una ocasión al exministro en el inmueble en el que se producían las citas. Escribe el director del Grupo Libertad Digital, Javier Somalo, en un artículo que titula "Puente de plata" y en el que subraya que "el refrán sólo es cierto a veces. Ninguno de estos debería huir cómodamente sino pagar. Los puentes sólo deberían conducir a prisión". Sin embargo, y de manera inexplicable, el exministro no se da por muerto y según La Razón ha pactado con el presidente "seguir ayudándole". Además, en su partido son muchos los que no se creen su adiós y creen que "volverá a lo Sánchez". El Confidencial tiene otra teoría acerca de su despedida del Gobierno. Señala que la causa real del adiós de Puente es una encuesta de Tezanos del fin de semana que daba al PSOE 93/95 escaños.

¿Forzó Sánchez la dimisión de Puente por una información relacionada con prostitutas? 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/pmNPSOVJDs — esRadio (@esRadio) November 5, 2026

El adiós de Puente no soluciona la crisis ferroviaria

La dimisión de Óscar Puente no frena la crisis del sistema ferroviario. El Mundo publica que "Adif prevé un grave deterioro de la fiabilidad de los trenes". El Administrador ha aprobado un convenio en el que contempla que empeore la puntualidad y un mayor "número de sucesos". Los propios maquinistas del AVE pidieron a la UE que interviniera "para proteger la vida de los pasajeros". Parte del dinero que el Gobierno, a través del exministro, debería haber destinado a mejorar la red se dedicó a buscar votos. Según Okdiario Puente retiró 105 millones de euros destinados a "mejorar el transporte público" a comprar apoyos para Sánchez con su Verano Joven.

Las consecuencias de la falta de inversión fueron los tres accidentes mortales de los últimos nueve meses. Según ABC la zona del accidente de Urda había registrado 14 incidencias. El tramo de 30 kilómetros multiplica por diez los cortes de circulación y retrasos notificados de media por kilómetro en toda la red. Además, hoy sabemos que los peritos de la tragedia de Adamuz han detectado tres nuevos fallos, deformaciones en los carriles. El hallazgo se ha producido en el mismo tramo del accidente del 18 de enero en el que perdieron la vida 46 personas y que, en teoría, había sido renovado íntegramente antes del descarrilamiento y arreglado de nuevo tras el accidente. A los expertos les llama la atención que sea otra vez en el mismo punto y el mismo problema que produjo la tragedia. Pero lo más grave e inquietante es que, como desvela Javier Chivote en Artículo 14 la Guardia Civil se ha encontrado vacíos los armarios donde se acoplan las cajas negras del Alvia de Adamuz. La investigación deberá aclarar dónde están y, sobre todo, quién se las llevó y por qué.

Sánchez utiliza a Cuerpo para blanquearse

El presidente del Gobierno ha dejado el Ministerio de Transportes, el más corrupto de su etapa, en manos del hombre más técnico de su gabinete para intentar silenciar las críticas por las 116 víctimas mortales de los tres accidentes de tren registrados en los últimos nueve meses. La duda es si la elección puede convencer a alguien porque, como dice El Mundo en el editorial "Sánchez elige a Cuerpo para proyectar una imagen de solvencia que el presidente ha destruido a lo largo de ocho años". Cuerpo ha respondido a su nombramiento entrando con lanzallamas en Adif.

Su primera decisión ha sido destituir a su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, un hombre "maleable por el PSOE" y colocado por Puente. Según Libre Mercado su salida de la empresa pública responde a la necesidad de "proyectar una imagen de asunción de responsabilidades", "levantar un cortafuegos" ante las denuncias por abandono inversor en el trazado ferroviario convencional y "allanar el camino para una auditoría integral sobre la seguridad de toda la red". ABC relaciona su salida a la filtración de las grabaciones del centro de control de Atocha, aunque El Debate insiste en relacionar a la Secretaría de Estado de Comunicación con la aparición de los audios en El País, la cadena SER y eldiario.es. Hoy publican las imágenes que demuestran la presencia de Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación, en la sala de control de Atocha donde se descargó el audio publicado. Las fotografías completan la información publicada ayer, según la cual la Guardia Civil ha encontrado rastro de su departamento en los metadados de las grabaciones.

Puente se va, Marlaska sigue

Sánchez se ha cobrado la cabeza de Óscar Puente pero mantiene en Interior a Fernando Grande-Marlaska a pesar de la gestión, ampliamente criticada, de la invasión de Ceuta. Su inacción se produjo antes, durante y después como acredita la denuncia de La Razón que hoy desvela que el Ministerio ha ordenado la retirada de 160 agentes antidisturbios de Ceuta a pesar del aumento de la criminalidad. Marlaska, cabe recordar, es uno de los tres ministros, junto a Margarita Robles y Luis Planas que le acompañan desde su primer día en La Moncloa. Hoy Mujeres Caballas, la entidad que reunió a miles de personas en Madrid en defensa de la soberanía, denuncia en Libertad Digital que la frontera de Ceuta sigue igual, tres meses después de la invasión y que "no se ha puesto ni un ladrillo" a pesar de que el Gobierno prometió una ampliación de los espigones que delimitan la frontera sobre el mar.

Todos celebran la derrota de Trump pero por motivos diferentes

"Pierde Trump, vence la democracia", es el titular del editorial de El País que además destaca en portada que "las mujeres, gais y musulmanes han roto techos de cristal" en estas elecciones. La lectura que hace el presidente del Gobierno es que "la ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona" y que "ocurrirá pronto en España". Discrepa Iñaki Ellakuría que escribe en El Mundo que "la mejor lección que los socialistas pueden sacar de la debacle electoral de Trump es que el populismo y la política de la división acaba pasando factura en las urnas" y que "el PSOE necesita una derrota dura de Pedro Sánchez".