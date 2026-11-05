Jiménez Losantos reacciona a 'Melón Pelado': "¡Respetad a los muertos del otro bando!"

"Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar / Hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar", cantaban el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados algunos políticos socialistas encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta versión modificada del Cara al sol fue interpretada por la compañía ButacaZero en un homenaje a las víctimas del franquismo en el Congreso de los Diputados.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos ha comentado este acto de homenaje titulado Melón Pelado. Jiménez Losantos ha dicho: "Esta gentecilla de todo a cien…. Este mes se cumple el aniversario de los 90 años de Paracuellos. El terror rojo fue infinitamente peor. Las violaciones y los asesinatos fueron permanentes y estas taradas, estas señoritas de pan pringao no saben de lo que hablan".

En este sentido, Federico ha contado que "cuando entran los nacionales en Madrid no hubo ningún solo caso porque la izquierda decente, que la hubo, la de Besteiro, Casado y Melchor Rodríguez, al que Franco nombró alcalde de Madrid, el ángel rojo, hicieron que no se produjera ni un solo caso". Ha explicado que "eso es la propaganda que se hizo después de la Revolución de Asturias que la hizo naturalmente la Comintern y el Partido Comunista después del golpe de Estado que dio el PSOE. Recuerdo que Almudena Grandes dijo que les gustaba a las monjas que las violaran".

"Estas guarras que no saben nada de la historia ni del sufrimiento de la Guerra Civil como el mamarracho que salía con Óscar Puente en Cara al Show", ha continuado Jiménez Losantos, al que ha secundado Alejo Vidal-Quadras. El fundador de Vox ha dicho que "la izquierda usa un cliché" y que suelen manipular la historia real de la Guerra Civil. Federico ha añadido que eso "les da igual".

Jiménez Losantos ha destacado que "hay que decir que la izquierda quiso la Guerra Civil, buscó la Guerra Civil. Además lo dijo. Cuando perdió las elecciones dio un golpe de Estado. Robaron las elecciones de 1936, mataron a más de 300 personas aparte de ocupar pisos y fincas y ya cuando matan a Calvo Sotelo es cuando se produce el Alzamiento que fue militar y sobre todo civil y donde tenían las de perder y al final ganaron".

Sobre esta canción ha criticado el bajo nivel que tiene: "Ahora esto es un rap. Además tiene un nivel… porque hay que decir que el Cara al sol tiene una letra extraordinaria hecha por gente de gran nivel. Eran grandes escritores, pero esta cosa del melón… melón el que tenéis en la cabeza, payasas". "Sobre todo es que se cumplen 90 años de Paracuellos. ¡Respetad a los muertos del otro bando! Que eran niños, que los habéis fusilado, bueno, vosotros no, los que les reivindicáis", ha concluido.