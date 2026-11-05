La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha arrancado este jueves en Zaragoza su 53.º Congreso Nacional situando en el centro del debate la defensa de la libertad de enseñanza y el rechazo frontal a las últimas maniobras normativas del Ejecutivo central. En una inauguración marcada por el tono reivindicativo, el presidente de la entidad, Alfonso Aguiló, ha denunciado lo que califica como un "intento de atropello inédito contra el sector educativo" perpetrado por el Ministerio de Educación.

El malestar de la patronal de la educación concertada y privada responde a la tramitación por la vía de urgencia de dos reales decretos decisivos: la modificación de los requisitos mínimos para los centros educativos y la nueva regulación relativa a los centros privados de Formación Profesional. Aguiló ha recriminado al Gobierno la "evidente urgencia política" con la que pretende imponer estas normas "pocos días antes de las elecciones generales", tras años de paralización y sin ofrecer el diálogo necesario a los agentes del sector.

"Nuestra obligación es decir lo que vemos. Lo hemos dicho en el Ministerio, en nuestras notas y hoy lo decimos aquí alto y claro", ha aseverado el presidente de CECE, exigiendo transparencia, seguridad jurídica y el fin de los impositivos cambios normativos que comprometen la viabilidad y autonomía de los centros.

Llamada a la libertad educativa

Al acto inaugural han asistido la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen María Susín; y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. Mientras el representante del Ministerio ha evitado entrar en los detalles técnicos de los decretos cuestionados ofreciendo vagas apelaciones al diálogo, las autoridades autonómicas han remarcado la necesidad de formar "personas libres" y preservar la pluralidad y la calidad frente a las incertidumbres políticas.

Por su parte, el presidente de CECE Aragón, José María Marín Velázquez, ha ejercido de anfitrión destacando que "educar es, ante todo, confiar en las personas y ayudarlas a crecer", recordando que la formación integral de los alumnos debe prevalecer sobre las imposiciones burocráticas e ideológicas.

El congreso, que reúne en la capital aragonesa a titulares, directivos y docentes de toda España, se prolongará durante los próximos días para abordar la pluralidad del sistema educativo español y las respuestas del sector ante los desafíos normativos y tecnológicos. La jornada inaugural arrancó además con un sentido homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, en el que se recordó emotivamente a Carlos Ortiz Sanchidrián, miembro de la Junta Directiva de CECE fallecido en el accidente.