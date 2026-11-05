La líder del PSOE en Argentina animó a votar con el pasaporte caducado y a actualizar el censo con el DNI argentino

Lorena Suárez, la exlíder del PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, fue clave en proporcionar información y asesoramiento a los extranjeros que consiguieron nacionalizarse con la Ley de Nietos durante ese periodo. Y no solo eso, además de admitir que con estos nacionalizados se buscaba inflar el voto del PSOE, invitó a elegir la papeleta del PSOE en las elecciones generales de 2023 con el pasaporte caducado y a hacer modificaciones en el censo electoral con el DNI argentino.

En un vídeo del PSOE en Argentina consultado por Libertad Digital, la secretaria general hizo gala de sus maniobras electorales en el extranjero: "Soy Lorena Suárez, secretaria general del PSOE Argentina, y quiero informarte algunos pasos para poder participar en las próximas elecciones generales de España que van a ser el 23 de julio. Lo primero que quiero pedirte es que chequees que tus datos estén bien para poder votar y que te llegue la documentación. Esto vas a poder hacerlo de dos maneras y hasta el 12 de junio".

"Una manera es vía internet. Puedes entrar al INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, y ahí con tu DNI español y tu clave, si la tenés, podés chequear que tus datos estén correctos. Si no tenés nada de eso, podés hacerlo de manera presencial en el consulado que te quede más cerca. Acá en Buenos Aires, podés hacerlo en la sede del consulado de Buenos Aires", añadió Lorena Suárez en el vídeo publicado en redes sociales pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023.

"Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas y los sábados y domingos de 10 a 14 horas. Ahí acuérdate de llevar el DNI argentino que acredite tu nuevo domicilio si tenés que hacer cambio de domicilio y algún documento que acredite tu nacionalidad española", dijo la que fuera secretaria general del PSOE en Argentina.

"No importa que el pasaporte esté vencido"

"Puede ser pasaporte español, cédula consular o DNI español. No importa que el pasaporte esté vencido, podés igual acreditar tu identidad y participar en las elecciones con pasaporte vencido", insistió la líder socialista en el país sudamericano, que alentó a votar de cualquiera de las maneras y por la vía rápida. Algo que también hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que permitió votar en el mismo Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, con pasaportes caducados y documentos sin foto.

Todo ello, con el contexto de que Argentina es, con diferencia, el país con mayor número de personas beneficiadas por la Ley de Nietos, siendo casualmente Buenos Aires la ciudad con más pasaportes españoles concedidos. Según los datos oficiales del Gobierno, el país sudamericano concentraba a finales de julio de 2025 un total de 366.579 solicitudes, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo, mientras que 174.277 expedientes ya habían recibido una resolución favorable. El consulado de Buenos Aires se situó a la cabeza por volumen de peticiones.

Maniobras del PSOE en Sudamérica

Tampoco se puede olvidar que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido mucha actividad electoral en Argentina. No solo han ofrecido asesoramiento gratuito para los nacionalizados sino que incluso líderes autonómicos como José Ramón Gómez Besteiro (Galicia) o Adrián Barbón (Asturias) o María Chivite han viajado en los últimos meses al país de Sudamérica para movilizar al electorado residente en el extranjero. Del mismo modo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitó a la comunidad gallega y española residente en Buenos Aires unos días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que el voto exterior puede ser decisivo, tal y como admitió Violeta Alonso, la conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el exterior, que ha llamado esta semana a votar diciendo que si los españoles residentes en el extranjero y los nacionalizados con la Ley de Nietos se movilizan tendrán un "impacto significativo" en las elecciones.