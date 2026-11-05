La ocurrencia de Rodríguez Ibarra si el PSOE se desmorona el 29-N: Borrell y Cándido Méndez

Mientras se aproxima una cita electoral que se prevé aciaga para el PSOE, al que a la suma de escándalos se añade la gestión del terrible accidente de Urda y un nuevo informe de la UCO, una vieja voz del PSOE, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha aportado cuál podría ser la solución si el partido entra en descomposición.

En la presentación de su nuevo libro, Sacando pecho, sobre su trayectoria en Extremadura y la situación política en España, Rodríguez Ibarra se ha referido a las perspectivas para su partido en las elecciones generales del 29 de noviembre y la posibilidad de que Pedro Sánchez coseche un muy mal resultado.

Según el expresidente de la Junta de Extremadura, una buena opción sería poner al frente de lo que quede del partido al exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, y al excandidato del PSOE en 1998, expresidente del Parlamento Europeo, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y también exministro de Exteriores con Sánchez Josep Borrell.

El expresidente extremeño ha lanzado varias reflexiones sobre la deriva de su partido. En su opinión, en la actual dirección del PSOE nacional está imponiéndose la corriente que lucha por ser el referente en toda la izquierda, algo que, bajo su punto de vista, penaliza en las urnas. En su opinión, lo que el PSOE debería ponerse como objetivo es liderar el centroizquierda.

Para Ibarra, además, la dirección del PSOE, que estos años ha pactado con Podemos y EH Bildu entre otros, debería anunciar antes de las generales que no va a pactar "con la extrema izquierda".

En cualquier caso, Ibarra, como ya hizo Susana Díaz, ha dejado claro que no optará por el voto en blanco como su excompañero Felipe González sino que acabará votando al PSOE, el partido, ha dicho, en el que lleva militando más de 40 años.

El expresidente extremeño también ha hablado de Pedro Sánchez y de la única ocasión en que ha coincidido con él: según ha contado, el encuentro se produjo cuando el actual presidente del Gobierno estaba recabando apoyos para las segundas primarias y le contactó para explicarle su plan. "Le dije que no le iba a votar porque no estaba de acuerdo con lo que planteaba", ha contado.

Para Ibarra, el PSOE está "muy lastrado" en toda España por la figura de Pedro Sánchez, alertando de los resultados que se puedan cosechar en las locales y autonómicas de mayo del próximo año 2027.

Sobre Extremadura, Ibarra ha considerado que si se pierden las elecciones municipales, el PSOE regional "se ha acabado". También ha hablado sobre la actual presidenta extremeña, María Guardiola, diciendo que está siguiendo la misma "estrategia" que el dirigente andaluz Juanma Moreno en su primera legislatura, manteniendo un perfil bajo.