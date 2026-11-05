La Policía Nacional ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón un informe en el que identifica a dos altos cargos de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos sobre el terreno durante la invasión a Ceuta.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales de la invasión a Ceuta del pasado 30 de julio. En las diligencias y testificales que ha realizado hasta el momento se ha evidenciado que los gendarmes y las autoridades de Marruecos no se opusieron a la invasión e incluso algunos de ellos colaboraron con la misma ayudando a organizar las oleadas de inmigración masiva hacia la frontera con España.

En un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Policía Nacional identifica a dos altos cargos de la DGSN de Marruecos que estuvieron presentes en la invasión. Los dos han sido identificados gracias al amplio material audiovisual que ha reunido la magistrada instructora. Los señalados son el prefecto de policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi; y el supervisor general de M'diq-Fnideq (Rincón – Castillejos), Abdel Fattah El Sayed El Radi. "Se han detectado 5 videos en los que se identifica a dos de altos mandos policiales marroquíes con competencia en orden público y seguridad en la zona de FnideqCastillejos", asevera el informe.

"Los mencionados videos se publicaron en medios de comunicación marroquíes, los días 30 y 31 de julio de 2026 y se ubican en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal (Ceuta), demarcación territorial en la que los identificados desarrollan su actividad como altos cargos de la administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público en la demarcación de M'diqFnideq (Rincón – Castillejos)", sitúan los investigadores para dejar constancia de que los altos cargos se encontraban en territorio marroquí.

Los agentes sitúan a los señalados como personas con alto rango dentro del organigrama de la seguridad del Reino de Marruecos; además de que sus puestos actuales están íntimamente ligados a la contención migratoria al otro lado de la frontera. "Ello les situaría dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes durante los días que tuvo lugar el asalto masivo de inmigrantes a la Ciudad Autónoma de Ceuta", recalca el informe.

En los vídeos se les puede ver dando órdenes a otros mandos y hablando por teléfono, sobre el terreno mientras se producía una invasión en la que las autoridades marroquíes no habrían actuado para contenerla. "Dados los puestos de responsabilidad que en el ámbito del orden público ostentan Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, esta unidad continúa analizando el material disponible con el fin de conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando", sentencia el informe.