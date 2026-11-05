La UCO arresta a Andrea de la Torre, la novia de Ábalos, por blanqueo de capitales

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha arrestado este jueves a la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Andrea de la Torre.

La UCO ha iniciado esta nueva operación relacionada con la investigación de los amaños en obra pública en el marco de la trama Koldo. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abría este martes una nueva pieza secreta tras recibir un informe de la UCO.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la detención de Andrea de la Torre se produce por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales. La organización criminal de la trama Koldo le habría adquirido un inmueble. En el operativo, también ha sido arrestado el exchófer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Córdoba, Cristian Corvillo. Además, se está registrando Adif Alta Velocidad.

Andrea de la Torre nació en Fuengirola (Málaga) en 1998. Su relación con José Luis Ábalos comenzó alrededor de 2020-2021. Tras su ingreso en prisión, De la Torre ha apoyado públicamente al exministro de Transportes. Ha trabajado en el ámbito administrativo, incluyendo un periodo en la empresa Logirail (filial de Renfe).⁠

Tras la condena de Ábalos por la pieza mascarillas de la trama Koldo en el Tribunal Supremo, dijo estar "en shock" y afirmó que "24 años es demasiado" y que "no le voy a soltar". También señaló que Pedro Sánchez fue el primero en informarle a Ábalos de la investigación a Koldo y relató supuestos intentos de Santos Cerdán de comprar silencio.

Recordamos que José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión (con un máximo de cumplimiento efectivo de alrededor de 16-16,5 años) por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza de las mascarillas del caso Koldo. A Koldo García se le impusieron 19 años y al empresario Víctor de Aldama, 4 años y medio (con pena suspendida por colaborar). Actualmente, Ábalos está en prisión cumpliendo la condena.

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