Los vocales 'sanchistas' del CGPJ bloquean los nombramientos en el Tribunal Supremo hasta después del 29-N

Los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más próximos al Gobierno de Pedro Sánchez han bloqueado los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo hasta después de la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La semana pasada, el CGPJ aprobaba un reparto paritario de sus comisiones tras una negociación que evidenciaba las diferencias en el seno del Gobierno de los jueces. Los vocales que respaldaron el acuerdo cuestionaron que los nueve vocales sanchistas antepusieran la incorporación de sus compañeros José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas a la Comisión Permanente frente al entendimiento institucional.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente desde hace meses el nombramiento de 4 magistrados en la Sala Penal del Supremo tras las jubilaciones de Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo, más otra plaza del turno de juristas. El CGPJ también tiene pendientes 2 plazas en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Alto Tribunal. Concretamente, la presidencia de la Sala (vacante desde la jubilación de Pablo Lucas en julio de 2026) y una plaza de magistrado asociada".

"Además, hay otras 9 plazas de magistrados en el Supremo cuyas convocatorias se aprobaron en plenos de septiembre de este año: 4 en la Sala Primera (Civil), 1 en la Sala Segunda (Penal), 1 en la Sala Tercera (Contencioso) y 3 en la Sala Cuarta (Social). Por último, también está ⁠convocada la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", añaden. Para cubrir las vacantes del Supremo, se exige el apoyo de 13 de los 21 miembros del Pleno. Por lo tanto, sin acuerdo, no se pueden efectuar nombramientos.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "los vocales sanchistas del CGPJ, que siguen las instrucciones del ministro de Justicia Félix Bolaños, bloquearon la semana pasada los nombramientos pendientes hasta después de la celebración de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Después de meses de negociación, estos vocales cercanos al Ejecutivo de Sánchez ocultaron al bloque conservador que su intención era no hacer nombramientos hasta después de los comicios, lo que provocó un gran enfado entre los vocales conservadores".

"En la actualidad, el CGPJ está dividido en tres bloques: los 10 vocales conservadores, 9 vocales izquierdistas sanchistas, y un vocal izquierdista no sanchista, Carlos Hugo Preciado. Este último es considerado un díscolo del bloque izquierdista y uno de los vocales de máxima confianza de la propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló", subrayan.

"Carlos Hugo Preciado, nombrado vocal a propuesta de Sumar, ha dejado a un lado su ideología y está apoyando muchas propuestas del bloque conservador. Por ello, se ha convertido en víctima de los ataques del bloque izquierdista sanchista del Consejo, al que tachan de traidor", concluyen.

El último acuerdo del CGPJ

El CGPJ renovaba la semana pasada sus comisiones por 12 votos frente a 9, tras un proceso de negociación en el que el sector conservador retiró su propuesta para respaldar la alternativa del vocal izquierdista no sanchista Carlos Hugo Preciado. El resultado, que sus promotores consideraban equilibrado entre sensibilidades, garantizaba por primera vez una composición paritaria de la Comisión Permanente, integrada por cuatro mujeres y cuatro hombres, incluida la presidenta.

Frente a las críticas de los nueve vocales sanchistas, los vocales que apoyaron el acuerdo cuestionaban que su principal prioridad fuera la paridad o el pluralismo. Dichos vocales sostenían que el desacuerdo se centró en la pretensión de incorporar como sea a José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas a la Comisión Permanente. Los defensores del acuerdo lamentaban, además, las descalificaciones dirigidas contra el vocal izquierdista no sanchista Preciado por facilitar una solución negociada y reivindicaban que el verdadero pluralismo exigía respetar la independencia de criterio de cada vocal, también cuando discrepa de su propio grupo.

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