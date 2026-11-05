Trama Koldo: la UCO registra ADIF Alta Velocidad y detiene al exchófer de Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha iniciado este jueves una nueva operación relacionada con la investigación de los amaños en obra pública en el marco de la trama Koldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abría este martes una nueva pieza secreta tras recibir un informe de la UCO.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que esta nueva operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción está enmarcada en la investigación por los amaños de obra pública de la trama Koldo. Durante la operación, la UCO está registrando Adif Alta Velocidad y ha detenido al exchófer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Córdoba, Cristian Corvillo.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que la operación está abierta aunque no confirman que se esté produciendo un registro en el domicilio del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, por partes de los agentes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero que sí que se están practicando otras diligencias.

En la investigación sobre el amaño de la obra pública que investiga el juez Moreno en el marco de la trama Koldo está investigado el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que permaneció casi 5 meses en prisión provisional en Soto del Real; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y su exasesor Koldo García.

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