Dice Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y mando único en Ceuta, que el Gobierno se prepara para empezar a desmantelar los campamentos levantados para acoger a los inmigrantes invasores que se quedaron en la ciudad autónoma tras la avalancha masiva de finales de julio "en los próximos días", porque cada vez hay menos inmigrantes en ellos y ya se han producido más de 15.000 retornos. "No tiene ni idea de lo que está pasando", nos aseguran.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, en una cosa lleva razón el mando único: "cada vez hay menos ilegales en las carpas y más deambulando por la ciudad o escondidos en los montes". Y esto es así porque las resoluciones de los expedientes de expulsión han empezado a llegar y, cuando se les avisa, los irregulares se marchan de las carpas para que no les obliguen a volver a Marruecos. "En cinco años podrían pedir un visado", nos explican.

Torres elude hablar de cuántos expedientes de expulsión se han resuelto, a cuántos se les ha denegado el asilo o a cuántos de esos ilegales han conseguido encontrar para obligarlos a salir del país. También, obviamente, de por qué no se están pudiendo llevar a cabo esas expulsiones. Habla de retornos para no pillarse los dedos. Pero casi la totalidad de los que se han producido han sido voluntarios.

Otra cosa son las expulsiones ordenadas por vía judicial —no administrativa— que se han producido tras la celebración de su correspondiente juicio, en relación con la comisión de un delito en territorio español. Pero las respectivas a las resoluciones emitidas por la Delegación del Gobierno en Ceuta (dependiente del Ministerio del Interior) en el ámbito administrativo —la primera notificación llegó el 11 de septiembre—, no se están efectuando.

Apenas se han podido ejecutar "unas cuantas" de las "alrededor de 800 resoluciones de expulsión" que se habrían emitido hasta el momento, aseguran a este periódico. De ahí que el Gobierno siga sin facilitar datos oficiales. Los agentes llegan a los campamentos con "un taco enorme" de notificaciones para los ilegales y "se van con uno, si hay suerte". "No se quieren ir y van a hacer todo lo que tengan que hacer para quedarse".

Las ONG les ayudan a escapar

En este punto cabe mencionar la "connivencia de algunas ONG", que "cuando tienen conocimiento de esas expulsiones" ayudan a los ilegales para que no sean capturados. "Cuando van a por ellos a los campamentos, ya no están", señalan fuentes policiales sobre el terreno a LD. "Por eso se están haciendo las batidas, ahora están en las calles". Algo que explica la sensación que muchos ceutíes han transmitido a este periódico: "Estamos peor que antes".

Fuentes jurídicas al corriente de este asunto han explicado a Libertad Digital que "se publican en el BOE, al que las ONG tienen acceso, éstas avisan a los señores y los señores se largan del campamento". "Obviamente no se van de Ceuta, sino a otro sitio, para que no les expulsen". Motivo por el que consideran que las declaraciones del mando único sobre la merma de ilegales en los campamentos responden a un "desconocimiento absoluto" de lo que ocurre en Ceuta.