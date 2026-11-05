¿Qué pasa si no acudes a la mesa electoral el 29-N? Excusas válidas y sanciones según la Ley Electoral

Con la cita electoral del próximo 29 de noviembre cada vez más cerca, miles de ciudadanos serán designados por sorteo para formar parte de las mesas electorales como presidentes o vocales. Aunque recibir la notificación formal en el buzón supone asumir una responsabilidad cívica obligatoria, no presentarse el día de las votaciones sin un motivo legalmente aceptado puede acarrear severas consecuencias penales y económicas.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula de forma estricta las obligaciones de los miembros de mesa y establece un procedimiento oficial ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) para solicitar la exención en casos justificados.

Multas y penas de prisión: las implicaciones de no presentarse

El cargo de miembro de mesa electoral —ya sea titular o suplente— es de obligado cumplimiento. No acudir a la constitución de la mesa a la hora fijada sin haber obtenido previamente la excusa correspondiente se considera un delito de abandono o incumplimiento del cargo de mesa electoral.

Las sanciones legales contempladas en el marco penal actual incluyen desde penas de prisión con condenas que van de 3 meses a 1 año a multas económicas y sanciones fijadas mediante cuotas diarias por un periodo de 6 a 24 meses. Según la capacidad económica y renta del infractor, el importe total puede oscilar entre 360 € y más de 10.000 €.

Entre otras conductas castigadas se encuentran dejar de desempeñar las funciones asignadas, abandonar la mesa sin causa legítima e incumplir sin causa justificada las obligaciones.

Motivos y excusas justificadas ante la Junta Electoral de Zona (JEZ)

Si eres designado para formar parte de una mesa y concurre alguna causa razonable que te impida asistir, debes presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) en el plazo indicado en la notificación (habitualmente de 7 días desde la recepción).

Entre las causas alegables más comunes y reconocidas por la instrucción del Consejo General del Poder Judicial se encuentran las personas mayores de 65 años (pueden renunciar voluntariamente) o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% legalmente reconocido.

Otro de los motivos son eventos familiares inaplazables y la celebración de eventos de especial relevancia como bodas, bautizos o comuniones del titular o de familiares de hasta 2.º grado de consanguinidad que coincidan con la jornada electoral.

Los desplazamientos turísticos o vacaciones reservadas y pagadas con anterioridad a la fecha de publicación oficial de la convocatoria, siempre que la cancelación suponga un perjuicio económico irreparable.

Otra razón es tener a cargo el cuidado directo y continuo de menores de 8 años o de familiares dependientes por razones de edad, accidente o enfermedad. Y, ¿pueden dos familiares coincidir en una mesa electoral el 29-N?



La actividad laboral no exime automáticamente de la obligación, por lo que deberás acudir salvo que desempeñes una función esencial insustituible —como personal sanitario, bomberos, fuerzas de seguridad, o trabajadores asignados a la cobertura directa e imprescindible de los comicios o medios de comunicación—. Para el resto de actividades laborales convencionales, la cita ante la mesa es prioritaria sobre tu horario de trabajo, pero la ley te protege garantizándote el cobro de la dieta oficial, un permiso retribuido al 100% durante todo el domingo de votación y una reducción laboral de 5 horas pagadas durante la jornada del lunes posterior.