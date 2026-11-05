"Sorpresa" entre los peritos judiciales que investigan Adamuz: hallan nuevas "anomalías" tras la reparación

Mientras arranca la investigación en torno al accidente de Urda, con 69 muertos, aún siguen las pesquisas en torno al descarrilamiento de Adamuz, que provocó 46 víctimas mortales y que se debió a una rotura de la vía, según los primeros informes.

El tramo, según trascendió este martes, presenta nuevas anomalías pese a las reparaciones tras el accidente. Así lo dejan de manifiesto los peritos judiciales que investigan el siniestro, y que en un escrito han pedido a la juez instructora que requiera al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más información sobre la reforma que se llevó a cabo en el tramo donde ocurrió el suceso tras haberse detectado "anomalías" en relación al balasto.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el pasado 20 de octubre Adif solicitó a la juez autorización para realizar labores de bateo, con el objetivo de ajustar la nivelación y la rasante del carril, en la zona del accidente, una petición que se trasladó a los peritos por si influía en sus labores de investigación.

En su respuesta ante la juez la pasada semana, los peritos dan luz verde a esas labores debido a su "urgencia" y a que no interfieren en su trabajo de investigación, según aseguran las fuentes, si bien se muestran "sorprendidos" de que se tengan que realizar cuando el tramo se reformó hace un año.

Los peritos añaden en su escrito que resulta "curioso" que algunas zonas donde se produjo el accidente hayan alcanzado "niveles de deformación" que requieran una intervención tras completar su reforma en octubre de 2025.

Por ello, piden a la juez que requiera a Adif documentación relacionada con la reforma integral del tramo y que por el momento o "no ha sido entregada o presenta graves omisiones", según explican las fuentes.

En concreto, los informes de auscultación realizados antes de recepcionar la obra, el expediente administrativo completo del suministro del balasto y el expediente total de la obra de emergencia que se llevó a cabo para reconstruir la infraestructura tras el accidente.

Una "rotura franca de carril"

Por otro lado, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha señalado que el accidente de Adamuz se pudo deber a una "rotura franca de carril", tal y como apuntaban los investigadores de la Guardia Civil.

Fuentes cercanas al caso han explicado a EFE que la AITAT, en un informe preliminar, reclamaba a Adif medidas para la "detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad", algo que según el organismo independiente sucedió en Adamuz.

Además, según la AITAT el accidente de Adamuz puso de manifiesto que existe la posibilidad de que una rotura franca permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado y que sigan circulando trenes por el punto afectado.

Moreno: fallos tras 9 meses

Tras estas informaciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha responsabilizado al Gobierno del deterioro de la red ferroviaria. En una entrevista en La Mesa de Antena 3 ha denunciado la falta de conservación en las infraestructuras: "Me sorprende que los peritos judiciales comprueben que precisamente en el sitio donde ha habido un accidente tan grave como fue el de Adamuz hace tan solo 9 meses otra vez haya fallos".

Peritos judiciales alertan de nuevas anomalías en el tramo de Adamuz. La dejadez en el mantenimiento no deja de sorprendernos. El responsable es Sánchez. La auditoría que pide #Andalucía es fundamental para reparar la vía con garantías y dar certidumbre. pic.twitter.com/bvzg9kB9DX — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 4, 2026

"Peritos judiciales alertan de nuevas anomalías en el tramo de Adamuz. La dejadez en el mantenimiento no deja de sorprendernos", añadió Moreno en una publicación en la red social X recogiendo su intervención en el programa. "El responsable es Sánchez", apostilló.

Ante esta situación, el mandatario autonómico ha reclamado durante el programa una inspección exhaustiva de toda la línea que conecta con la capital: "Desde el Gobierno de Andalucía y yo personalmente he pedido que se haga una auditoría, que se revise el corredor ferroviario de Madrid a Andalucía, somos conscientes de que hay numerosas irregularidades y debilidades fruto de la dejadez en el mantenimiento de muchos años".