Uriondo, exdirector de gabinete en Adif, sobre su gestión: "Adif es un caramelo tentador de politizar"

Miguel Ángel Uriondo, que fue en su día director de gabinete de presidencia de Adif y exasesor en el Ministerio de Transportes, defendió que el gestor ferroviario ha perdido independencia técnica en los últimos años. Lo hizo en una entrevista el pasado domingo con Manuel Llamas en esRadio. Llamas presentó Adif como una empresa pública que es la responsable de las infraestructuras ferroviarias en España, encargada de la construcción y el mantenimiento de las vías y del sistema de seguridad (escúchalo en esRadio).

Uriondo empezó con un matiz. "Adif es un caramelo tentador de politizar y afirmar que solamente lo ha politizado Puente es un error", explicó. A su juicio, esa tentación es permanente porque la empresa tiene un impacto regional evidente, que trabaja con muchas administraciones locales. Sobre ya exministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que "lo que está haciendo Puente es simplemente volver a los manuales clásicos de la política en España", y añadió: "No quiero decir que Puente haya sido especialmente radical".

Una etapa de perfiles técnicos

El exdirector de gabinete situó la excepción en la etapa de Isabel Pardo de Vera. Recordó que fue nombrada por un gobierno del PP como directora general, con Ana Pastor, y que Ábalos la ascendió después a presidenta. De aquellos años destacó la falta de filtros políticos en la contratación: "Yo cuando entré en Adif nadie jamás me preguntó a quién votaba".

"Me consta que el comité de dirección estaba formado por perfiles completamente distintos, todos técnicos, seguramente todos con sus afinidades y sus intereses", explicó. Uriondo defendió la gestión de Pardo de Vera con independencia de las imputaciones a las que ahora se enfrenta, causas en las que rige la presunción de inocencia. "No era una persona que pusiera la política por encima de lo técnico", aseguró.

También recordó el arranque de la liberalización exigida por Europa, cuando nuestra infraestructura estaba claramente infrautilizada. Según explicó, aquel periodo dejó unos precios muy bajos, "y la percepción global de que la seguridad era un tema importante, de que la puntualidad existía y de que teníamos probablemente uno de los sistemas de alta velocidad más interesantes de Europa".

El "manual de la politización"

Según Uriondo, el cambio llegó con el actual ministro. "Óscar Puente cogió otra vez el manual de la politización", afirmó. Lo que sigue lo contó de oídas, sin identificar a sus fuentes: "En ciertas reuniones de las que me han hablado en ocasiones hablaban claramente de que había que enrojecer Adif, de que había que hacerla mucho más política" y responder más claramente a los intereses del partido.

Uriondo evitó pronunciarse sobre los accidentes recientes. Dijo que nunca puede hablar de sus causas, "pero sí puedo hablar del contexto", y lo describió como "un contexto en el que Adif está más polarizado, en el que hubo cambios en la cultura de la seguridad".

Ante quienes le reprochan que sus críticas buscan derribar al Gobierno, respondió: "Yo no sé qué va a pasar con el Gobierno a partir del 29 de noviembre", lo que sí sabe es que Adif se enfrenta a un momento crucial y que los partidos que se presenten a las elecciones digan claramente qué tipo de gestor de infraestructuras quieren que tengamos en el futuro: que demuestren que quieren que prime lo técnico por encima de todo lo demás.

La Dirección General de Seguridad

El cambio que más le preocupa afecta a la estructura interna. Antes la Dirección General de Seguridad albergaba en sí misma básicamente todas las funciones asociadas con la seguridad, salvo la prevención de riesgos laborales, que dependía de recursos humanos. El resto, "desde la seguridad informática hasta la seguridad de la circulación, estaba bajo el amparo de una sola persona que tenía voz en el comité de dirección".

Uriondo describió esa figura como alguien que era un Pepito Grillo ante la presidencia. Para él, era valioso "tener a alguien que tiene la seguridad por bandera, que se preocupa de verdad por esto, y es algo que en Adif decidieron desmontar". Según su relato, parte de esas competencias acabó en una dirección de seguridad en la circulación dependiente de Salvador Almenar. "Me consta que se avisó al ministro Puente de que fue un error", aseguró. A su juicio, la reorganización distribuye mucho las cuestiones de seguridad.

Las funciones de Almenar

Uriondo dedicó buena parte de la entrevista a Almenar, de quien dijo que es periodista, como él. "Contra el que no tengo nada y a quien no conozco", precisó. Respondió así a quienes le acusan de actuar por despecho: "No, tú es que eres un alto cargo resentido porque a ti te echó Óscar Puente". Su respuesta fue que "a mí se me cesa igual que se cesa a Isabel".

Según explicó, decidió hablar públicamente después de los accidentes de Adamuz y Urda, cuando "a mí me confirmaron que este señor seguía en el cargo". "Este señor tiene funciones de dirección de seguridad asumidas", señaló. Contó que Almenar entró como director de comunicación y en muy poco tiempo pasó a ser el director de gabinete de presidencia, y que tras comparar las funciones de ambos puestos concluyó que las de Almenar "son anormalmente extensas".

Su interpretación fue que "está claro que quisieron poner un comisario político con muchísima visibilidad sobre todo lo que estaba pasando en Adif". Uriondo acotó el alcance de la acusación: "Cuando hablo de sus intereses me refiero a sus intereses políticos, no económicos, no hablamos de corrupción". Del presidente de Adif, Pedro Marco, dijo que es ingeniero. Ayer miércoles fue destituido por Carlos Cuerpo, que ha asumido la cartera de Puente hasta las elecciones del 29 de noviembre.

La memoria de Angrois

Uriondo recordó la empresa que encontró al llegar: "Me encontré una casa que tenía como muy en la cabeza que no podía repetirse Angrois". En el comité de dirección había directivos que habían vivido aquel accidente, y "esta gente estaba muy preocupada por Angrois y que no volviera a repetirse".

"Los cambios de Puente llevaron a que la gente que estaba en su lugar no estaban con las mismas preocupaciones en la cabeza", afirmó. Según su versión, esas preocupaciones "estaban muy relacionadas con sus purgas políticas, con pagar deudas de unos frente a otros".

A las puertas de las elecciones, Uriondo pidió a los partidos que aclaren qué gestor de infraestructuras quieren, porque "nuestro gran cuerpo de ingenieros se enfrenta a un momento crucial". Y concluyó: "Cualquier partido que se presente a las elecciones tiene que comprometerse a que no va a seguir haciendo algo así".