Calama paraliza las investigaciones de Hacienda a Zapatero y su entorno; que se niega a colaborar con la AEAT

El juez José Luis Calama ha ordenado a la Agencia Tributaria paralizar las investigaciones fiscales que mantenía abiertas contra José Luis Rodríguez Zapatero, su familia y su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez. El magistrado toma esta decisión después de que todos ellos se hayan negado a colaborar con la AEAT hasta que termine el proceso judicial por el que se encuentran encausados.
La AEAT ya pidió a Calama que paralizase las investigaciones fiscales, ya que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no podía hacerlo por motu proprio, necesitaba la orden de un magistrado. Lo pidió asegurando que debían ser paralizadas para que no cumplieran los plazos y, si el juez finalmente no los enviaba a juicio por delitos fiscales, la AEAT podría continuar con sanciones administrativas una vez terminado el proceso judicial. El juez rechazó paralizar el proceso porque creía que, en todo caso, podría ser complementario a su investigación.
Sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama considera que un nuevo escrito de la AEAT ha aportado una información relevante que cambia su posición respecto al caso. En concreto, se refiere a que los investigados en la instrucción que está llevando a cabo han rechazado cualquier tipo de colaboración con Hacienda alegando que se encuentran imputados por los mismos hechos en un procedimiento penal.
"Los escritos ahora presentados por la AEAT, ponen de manifiesto la aparición de una circunstancia sobrevenida de singular relevancia, que no fue examinada en la anterior resolución. No se trata ya de una suspensión solicitada previamente, por razones de economía procesal o por la mera posibilidad abstracta de coincidencia, entre los hechos investigados, sino de una situación material de bloqueo de las actuaciones inspectores derivada de la posición procesal, adoptada por la totalidad de los obligados tributarios afectados", recalca el magistrado.
De hecho, subraya que todos y cada uno de ellos han rechazado colaborar con Hacienda: "Resulta que todos los investigados, actuando a través de una misma representación han comunicado expresamente a la inspección de los tributos, su negativa, a facilitar cualquier documentación que pudiera guardar relación con los hechos investigados en esta causa penal, mientras la misma permanezca en tramitación reiterando dicha posición tras sucesivos requerimientos".
En este sentido, considera que prevalece la paralización de las investigaciones fiscales debido a la imposibilidad de avanzar con el proceso administrativo: "No se trata por tanto de una discrepancia puntual respecto de concretas peticiones, documentales, sino de una decisión expresa de no aportar toda aquella documentación, susceptible de presentar conexión con el objeto del proceso penal".
Por todo ello, el magistrado ordena paralizar las investigaciones de Hacienda a Zapatero, su esposa, sus hijas; la empresa de las mismas, What The Fav; y a su presunto testaferro. Sobre este último, también ordena la paralización de las investigaciones de hasta 16 de las empresas que habría utilizado para la presunta ocultación de la procedencia real de sus ganancias.