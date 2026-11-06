Calama paraliza las investigaciones de Hacienda a Zapatero y su entorno; que se niega a colaborar con la AEAT

El juez José Luis Calama ha ordenado a la Agencia Tributaria paralizar las investigaciones fiscales que mantenía abiertas contra José Luis Rodríguez Zapatero, su familia y su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez. El magistrado toma esta decisión después de que todos ellos se hayan negado a colaborar con la AEAT hasta que termine el proceso judicial por el que se encuentran encausados.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La AEAT ya pidió a Calama que paralizase las investigaciones fiscales, ya que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no podía hacerlo por motu proprio, necesitaba la orden de un magistrado. Lo pidió asegurando que debían ser paralizadas para que no cumplieran los plazos y, si el juez finalmente no los enviaba a juicio por delitos fiscales, la AEAT podría continuar con sanciones administrativas una vez terminado el proceso judicial. El juez rechazó paralizar el proceso porque creía que, en todo caso, podría ser complementario a su investigación.

Sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Calama considera que un nuevo escrito de la AEAT ha aportado una información relevante que cambia su posición respecto al caso. En concreto, se refiere a que los investigados en la instrucción que está llevando a cabo han rechazado cualquier tipo de colaboración con Hacienda alegando que se encuentran imputados por los mismos hechos en un procedimiento penal.

"Los escritos ahora presentados por la AEAT, ponen de manifiesto la aparición de una circunstancia sobrevenida de singular relevancia, que no fue examinada en la anterior resolución. No se trata ya de una suspensión solicitada previamente, por razones de economía procesal o por la mera posibilidad abstracta de coincidencia, entre los hechos investigados, sino de una situación material de bloqueo de las actuaciones inspectores derivada de la posición procesal, adoptada por la totalidad de los obligados tributarios afectados", recalca el magistrado.

De hecho, subraya que todos y cada uno de ellos han rechazado colaborar con Hacienda: "Resulta que todos los investigados, actuando a través de una misma representación han comunicado expresamente a la inspección de los tributos, su negativa, a facilitar cualquier documentación que pudiera guardar relación con los hechos investigados en esta causa penal, mientras la misma permanezca en tramitación reiterando dicha posición tras sucesivos requerimientos".

En este sentido, considera que prevalece la paralización de las investigaciones fiscales debido a la imposibilidad de avanzar con el proceso administrativo: "No se trata por tanto de una discrepancia puntual respecto de concretas peticiones, documentales, sino de una decisión expresa de no aportar toda aquella documentación, susceptible de presentar conexión con el objeto del proceso penal".

Por todo ello, el magistrado ordena paralizar las investigaciones de Hacienda a Zapatero, su esposa, sus hijas; la empresa de las mismas, What The Fav; y a su presunto testaferro. Sobre este último, también ordena la paralización de las investigaciones de hasta 16 de las empresas que habría utilizado para la presunta ocultación de la procedencia real de sus ganancias.