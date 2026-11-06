El Gobierno se da prisa tras las presiones y anuncia fecha para los espigones de Ceuta

El Ministerio del Interior ha movido ficha, acorralado por las críticas y las denuncias públicas. Tras las protestas de asociaciones locales como Mujeres Caballas y Salvemos Ceuta —quienes advirtieron recientemente en Libertad Digital que la frontera seguía exactamente igual y que "no se había puesto ni un ladrillo" tres meses después de la invasión migratoria de julio—, la Delegación del Gobierno en Ceuta se ha apresurado este viernes a fijar una fecha oficial para el inicio de las obras de ampliación de los espigones.

Según ha anunciado el delegado del Gobierno, David de la Encina, los trabajos en los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú comenzarán el próximo 17 de noviembre, día en el que está prevista la llegada a la ciudad de la embarcación encargada de realizar las perforaciones en el subsuelo marino.

Una "emergencia" dilatada meses

De la Encina ha justificado el retraso argumentando que se trata de una obra tramitada por la vía de urgencia. Según su versión, durante los meses de agosto, septiembre y octubre el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha tenido que gestionar una "importante cantidad de permisos" de carácter medioambiental, cesiones demaniales del dominio público marítimo-terrestre y pruebas de solidez estructural.

"Tras esa complicada tramitación, el 17 de noviembre tendremos en Ceuta la embarcación para comenzar esta obra de gran calado con un presupuesto de unos 5 millones de euros", ha señalado el delegado, intentando acallar las críticas ante la absoluta parálisis institucional constatada sobre el terreno desde que se produjera la crisis.

Características del proyecto

La actuación contemplada prevé el recrecimiento de los espigones en torno a 150 metros mar adentro, partiendo desde la línea de fondo de los actuales —que miden 50 metros—. Posteriormente, se completará con una barrera flotante para alcanzar —según los cálculos del Ejecutivo— "casi 500 metros de barrera que evitarán las entradas a nado".

Asimismo, el delegado ha precisado que la estructura replicará y mejorará los modelos actuales, combinando una escollera de piedra en la base marina con mallas antitrepa de acero galvanizado anticorrosión en la parte aérea. Una complejidad técnica con la que el Gobierno justifica la tardanza en dar respuesta al paso del Tarajal, por el que a finales de julio penetraron de forma masiva más de 80.000 personas.