Calama no añadirá malversación a los delitos que imputa a Zapatero como pedía la Fiscalía por las joyas

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa por el rescate millonario de Plus Ultra ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por tener unas joyas que debía haber entregado a Patrimonio del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de octubre al titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le imputase a Zapatero un delito de malversación porque según la propia versión del expresidente las joyas encontradas en su despacho por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habrían sido entregadas por el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en el año 2007, cuando estaba al frente del Ejecutivo. El pasado mes de junio con la apertura de la pieza separada para investigar las joyas, se le imputó al expresidente un delitos fiscales y de contrabando. Por su parte, en la causa principal, Zapatero está siendo investigado por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

"No ha lugar a la ampliación de la imputación interesada por el Ministerio Fiscal en su informe de fecha 21.10.2026, manteniéndose la imputación acordada en auto de fecha 12.06.2026", señala el auto del juez Calama al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo, al no existir al tiempo de los hechos una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal. Por ello, falta uno de los elementos esenciales del tipo objetivo de la malversación, lo que impide la subsunción de los hechos en dicho precepto, y, por tanto, la imputación solicitada", explica Calama.

Desde el Ministerio Fiscal apuntaban a la doctrina que establece que los bienes recibidos por la autoridad están destinados a integrarse en el patrimonio público. De esta manera, si fuera cierta la versión de Zapatero, se podría hablar de la posible comisión de este delito de malversación por entender que se había apropiado de caudales públicos.

"Debe concluirse, por consiguiente, que la jurisprudencia relativa al 'derecho expectante' no resulta trasladable al supuesto examinado. Mientras en todos los precedentes invocados la Administración ostentaba un título jurídico previo sobre los bienes o una expectativa de adquisición expresamente reconocida por el ordenamiento, aquí dicha expectativa únicamente podría construirse a partir de una normativa posterior a los hechos o de un código de conducta desprovisto de eficacia normativa suficiente para integrar elementos del tipo penal", señala ahora Calama.