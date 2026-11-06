El juez Moreno investiga si la novia de Ábalos compró un piso en el Ensanche de Vallecas para blanquear mordidas

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si la novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Andrea de la Torre, compró un piso de 125.000 euros en el Ensanche de Vallecas (Madrid) para blanquear mordidas de la trama Koldo.

El juez Moreno acordaba este jueves una operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una pieza secreta sobre el amaño de obra pública. Los agentes han arrestado a seis personas en Sevilla, Madrid, Córdoba y Valencia. Entre los detenidos, se encontraba la pareja de Ábalos y el exchofer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, y su hermano Rubén Corvillo . La UCO ha solicitado varios expedientes de adjudicaciones a ADIF Alta Velocidad y a la constructora Azvi.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Andrea de la Torre ha sido conducida a la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Valencia y se ha negado a realizar cualquier declaración ante los agentes que han realizado el registro en el domicilio del exministro en Valencia, durante el cual ella ha estado presente. Los agentes se han llevado varias cajas con documentación del inmueble".

"De la Torre es investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otras cuestiones, tras la compra de un piso en el Ensanche de Vallecas (Madrid). Se sospecha que esa compra se produjo para blanquear comisiones ilegales de Ábalos obtenidas de la organización criminal de la trama Koldo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los 6 arrestados en la operación de la UCO quedarán previsiblemente en libertad en las próximas horas ya que sólo han sido arrestados mientras se practicaban las diligencias. Más adelante, serán citados en calidad de investigados por el juez Moreno".

"Previsiblemente, el juez Moreno levante el secreto de esta pieza cuando finalice la operación y posteriormente se trasladará a las partes el informe de la UCO que provocó el operativo y el resto de atestados sobre los registros y las detenciones", concluyen.

Tal y como publicó El Confidencial, la pareja de Ábalos compró un loft (clasificado como local de uso industrial) más plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas (calle Cerro del Murmullo) por 125.000 euros el 19 de abril de 2024, tras estallar la trama Koldo.⁠ La adquisición se abonó en gran parte con un cheque bancario de 117.500 euros (más 7.500 euros de arras previos). ⁠

Según recoge la UCO en sus informes, en noviembre de 2023 Ábalos pidió a Koldo García gestiones para un préstamo/hipoteca de unos 130.000 euros "para Andrea". Estos mensajes de WhatsApp muestran que Ábalos se ofreció como interlocutor con el banco. Los bancos no concedieron la hipoteca (en parte por el contexto del caso Koldo), y la compra se cerró finalmente con los fondos que se investigan actualmente. De la Torre ha negado públicamente que Koldo mediara en la operación y ha afirmado que el inmueble se compró con ayuda familiar.

Andrea de la Torre nació en Fuengirola (Málaga) en 1998. Su relación con José Luis Ábalos comenzó alrededor de 2020-2021. Tras su ingreso en prisión, De la Torre ha apoyado públicamente al exministro de Transportes. Además, ha trabajado en el ámbito administrativo, incluyendo un periodo en la empresa Logirail (filial de Renfe).

El exchofer de Pedro Sánchez, "el mediador"

Cristian Corvillo fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE del año 2017 frente a Susana Díaz. Corvillo aparece vinculado en informes de la UCO a la trama Koldo y al caso hidrocarburos. Además, se le menciona en gestiones de mascarillas, posibles pagos, intermediación en compras de inmuebles (incluido el chalé de La Alcaidesa asociado a Ábalos). El pasado 3 de septiembre, Corvillo declaró como testigo junto a su hermano Rubén ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, en el marco del caso hidrocarburos. En su comparecencia, reconoció reuniones con Ábalos cuando este era secretario de Organización del PSOE y con su asesor Koldo García para tratar asuntos del partido.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Cristian Corvillo es considerado un importante mediador en esta trama corrupta, que habría puesto en contacto a la organización criminal con numerosas empresas. Corvillo también era un empresario muy cercano a Víctor de Aldama".

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