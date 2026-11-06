Interior se esconde tras evasivas y no explica el retraso de las obras en la frontera de Ceuta

El Ministerio del Interior sigue sin querer dar explicaciones de por qué no han comenzado las obras para ampliar los espigones del Tarajal y Benzú, a las que se comprometió tras la avalancha masiva de inmigrantes ilegales registrada en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio, y ha respondido con una nueva evasiva a la solicitud de información reclamada por una asociación civil de la ciudad autónoma ante la evidencia de que no se estaba haciendo nada para reforzar la frontera.

Salvemos Ceuta, sociedad constituida a mediados de septiembre por cinco abogados inquietos "ante la falta de respuesta de nuestro Gobierno" a la invasión, interpuso un contencioso-administrativo para reclamar que se hiciera esa obra y solicitó información referente a "esa contratación que anunció a bombo y platillo el ministro Marlaska" y que "nosotros no encontrábamos por ninguna parte", ha explicado a Libertad Digital la presidenta de la asociación, Susana Román Bernet.

"Desde el minuto uno prácticamente vimos la inacción del Gobierno y eso nos llevó a pensar de qué forma podíamos obligarlo a actuar o al menos a retratarse", ha señalado. En primer lugar, "planteamos unas medidas cautelarísimas ante la Audiencia Nacional —y no ante el Supremo, al entender que cuando uno deja que entren en casa sin oponer resistencia estamos en unos parámetros muy cercanos a los delitos de alta traición y valorar que era el competente para el tema de los asilos— y nos salió bien".

"La Audiencia Nacional entendió que no cabían como cautelarísimas —es decir, que no cabía una audita parte sin escuchar a la otra parte— pero sí admitió a trámite la demanda", argumenta. "La semana que viene vence el plazo que se le concedió al Ministerio del Interior para que remitiera todo el expediente, en este caso administrativo, de qué es lo que han hecho en esa frontera, si han tomado alguna medida desde el día de la invasión", detalla.

"Nosotros no solo solicitábamos la obra física, sino el refuerzo con personal", insiste. "No tenemos más que un guardia civil o dos en la frontera, no hay un equipo de GRS —unidades antidisturbios de intervención rápida—, no hay un ejército desplegado", asevera. "El feedback que te dan es que eso sería una provocación", exclama. "No actúan de la forma en la que todos pensamos por lógica porque nos tenemos que llevar bien, para que no nos cierren", es lo que les dicen extraoficialmente.

"A la vista está que no hay ni un solo movimiento que contradiga aquello que nos llega de manera oficiosa", pese a que Marlaska se muestra indignado cada vez que le preguntan por la realización de los trabajos en la frontera, que anunció a principios de septiembre y siguen sin tener fecha de finalización. "Tú vas hoy allí y efectivamente no han hecho absolutamente nada", destaca Román en línea con lo que Mujeres Caballas viene denunciando. "Es lo primero que hay que solucionar", insiste, "si me estoy desangrando y no me tapa el boquete, me voy a morir".

La (no) respuesta oficial

"Como va por emergencia, no tenemos obligación de publicarlo. Además, aún no estamos en esa historia, estamos haciendo actuaciones complementarias". Eso es lo que el Ministerio del Interior contestó a la solicitud de información.

La actuación se encuentra comprendida en el régimen excepcional de tramitación de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En consecuencia, no existe anuncio previo de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, motivo por el cual no ha podido localizarse un expediente de contratación en los términos habituales de los procedimientos ordinarios.

"Ya varias veces han dejado caer el tema de las actuaciones complementarias. Es de ciencia ficción porque, cuando existe un peligro en una frontera, la ley permite al ministro competente realizar las actuaciones urgentes e inmediatas que sean necesarias", afirma la abogada Susana Román.

"Todos entendemos que no hace falta pedir una licencia ni pedir una actuación medioambiental cuando nos están invadiendo", asevera. "Tenemos a miles de personas deambulando por las calles. Esto es un absoluto pitorreo, por decirlo de una forma fina". "Esta respuesta no es ni entendible, ni lógica, ni normal. La vamos a incorporar al recurso contencioso-administrativo para decirle a su señoría lo que nos remiten estos señores".

"Y lógicamente vamos a dar respuesta al escrito para exigir —porque si lo lees todo es muy laxo y genérico— que aclare esas actuaciones complementarias. Mire usted, se deja de bromas y me dice qué actuaciones son, en qué fecha y qué licitaciones", añade la letrada y presidenta de Salvemos Ceuta. "Ya te digo yo que va a ser ninguna", sentencia.