La Fiscalía Europea investiga con la UCO el accidente de Urda por fraude en los fondos europeos

La Fiscalía Europea ha abierto de oficio una segunda investigación sobre posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario que segó la vida de 69 personas.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 8:54 horas, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un tren AVE de Renfe colisionó por alcance contra la parte trasera de un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó un balance de 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Se trata del segundo accidente ferroviario en la misma vía en un lapso de diez meses, después del ocurrido en Adamuz. En este último, la investigación apunta a un mal estado de la vía, cuyo mantenimiento está a cargo de ADIF.

Según ha anunciado el propio organismo, ha abierto "medidas de investigación" en la sede de ADIF en Madrid y ha pedido información a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). "Esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés público y no se facilitarán más detalles en este momento de la investigación", asevera el comunicado de la Fiscalía encargada de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.

En el accidente ferroviario a la altura de Urda fallecieron 69 personas y resultaron heridas centenares. De los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, 95 ya han recibido el alta. El pasado 20 de marzo, la EPPO ya abrió de oficio otra investigación en los mismos términos tras el accidente que tuvo lugar el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

En aquella fecha, la Fiscalía informó sobre el inicio de pesquisas en relación al "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla".

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