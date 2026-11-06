La Guardia Civil desmiente al Gobierno y cifra en 88.146 devoluciones a Marruecos tras la invasión de Ceuta

La investigación judicial sobre la invasión de Ceuta acontecida a finales del pasado mes de julio sigue arrojando datos demoledores. Según un informe del Instituto Armado remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón –al que ha tenido acceso Europa Press–, un total de 88.146 personas han regresado a Marruecos tras el episodio de vulneración fronteriza que desbordó a la ciudad autónoma.

El documento oficial también pone de manifiesto el drama derivado de la desprotección en la frontera sur. El cuerpo cifra en 90 los fallecimientos confirmados y contabiliza 862 rescates en aguas españolas llevados a cabo de forma directa por efectivos del Servicio Marítimo y de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS). Estas intervenciones reflejan la extrema gravedad y el descontrol en el que se desenvolvieron las dos jornadas críticas, en las que ingresaron unos 80.000 inmigrantes ilegales según las estimaciones gubernamentales.

Las cifras aportadas a la instructora reflejan asimismo la grave escasez de medios personales con la que los agentes hicieron frente a la avalancha. A requerimiento judicial, la Benemérita detalla que el 29 de julio –en la víspera de la gran entrada masiva– la dotación disponible para prestar servicio era de apenas 585 guardias civiles de una plantilla total de 695 puestos en la Comandancia de Ceuta. Esta merma de efectivos se acentuó durante las semanas posteriores, registrando 441 agentes a comienzos de septiembre y 546 a mediados de octubre.

Para intentar contener la permeabilidad de la valla y la presión marítima, se activó un despliegue de refuerzo que incorporó a la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), al Grupo de Acción Rápida (GAR), así como a unidades de apoyo procedentes de Andalucía y personal técnico especializado de Criminalística y del Servicio Aéreo. Este dispositivo extraordinario se ha visto obligado a adaptarse progresivamente a las necesidades de contención ante la insuficiencia estructural de efectivos en el perímetro.

El testimonio de los mandos en sede judicial evidencia la deliberada dejadez y colaboración de las autoridades del reino alauí. Un teniente coronel del Instituto Armado testificó ante la magistrada que la noche previa a los hechos observó hasta seis embarcaciones marroquíes sin que intervinieran para frenar las salidas. El mando declaró que los militares del país vecino se mantuvieron "de brazos caídos" mientras miles de personas avanzaban hacia la línea divisoria. Los atestados acumulados en la causa apuntan a una pasividad deliberada de Marruecos, cuyos agentes llegaron incluso a guiar a los migrantes hacia el territorio nacional.