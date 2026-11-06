El homenaje a las víctimas del franquismo en el que diputados socialistas cantaron una versión adaptada del himno de Falange fue un acto institucional de la Cámara. Como informó Libertad Digital, la actuación formaba parte del homenaje organizado por el Congreso con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura, que se conmemora cada 31 de octubre.

Como acto institucional, no fue organizado a raíz de una solicitud de permiso externa, sino impulsado por la Presidencia de la Cámara Baja, encabezada por Francina Armengol. En este tipo de eventos, es la propia institución o la Secretaría General del Congreso la encargada de la organización interna, contratación del programa y programación del acto.

Un homenaje oficial con fecha aplazada

El acto estaba dedicado a las víctimas de Fuendejalón y recordó a las conocidas como las rapadas de Fuendejalón, localidad zaragozana en la que 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles como castigo y humillación por su condición, ideología o vínculos familiares y políticos. También se recordó a María Domínguez, alcaldesa republicana de la localidad, que fue fusilada por las tropas franquistas.

La Cámara tenía previsto celebrarlo antes. La ceremonia estaba programada para el miércoles 28 de octubre, pero el accidente ferroviario ocurrido en Urda obligó a aplazarlo.

La obra de ButacaZero y la letra adaptada

El acto terminó con una versión modificada y satírica del Cara al sol, el himno de Falange Española, interpretada por la compañía ButacaZero dentro de la pieza teatral de títeres Melón pelado. La obra está escrita por Esther Fernández Carrodeguas y dirigida por Xavier Castiñeira. Como parte del atrezo instalado en la Cámara, se exponía una maleta en la que dentro aparecían mujeres ahorcadas con la bandera de España al cuello.

La persona encargada de presentar la canción explicó al público que se trataba de una "apropiación bastante indebida, pero muy interesante" de un tema conocido. La letra adaptada empezaba así: "Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar, hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la Falange metió la tijera". La compañía también cambió el final. Su representante explicó que la primera versión no encajaba con la música y que la sustituyeron por esta frase: "Nos querían ocultar, negar, y no vamos a callar".

La interpretación se repitió en varias ocasiones durante el acto y los representantes políticos presentes en primera fila se sumaron al canto al unísono. En primera fila, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el socialista Rafael Simancas se unieron a la interpretación.

Tanto la presidenta del Congreso como la Mesa conocían de antemano la inclusión de la pieza teatral Melón Pelado en los actos institucionales con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura. La Mesa del Congreso aprobó formalmente la programación y días antes de la celebración del evento, la representación de la obra Melón Pelado ya figuraba en la agenda oficial distribuida a los medios de comunicación y en la planificación parlamentaria.

La Mesa ya había preparado la Cámara

Unas semanas antes, el Congreso había tomado otra decisión vinculada a este homenaje. La Cámara retiró de su galería de retratos las imágenes de tres presidentes de las Cortes franquistas, una decisión adoptada por la Mesa de la Diputación Permanente con el respaldo del PSOE y Sumar y la abstención del PP. Como publicó Libertad Digital, ese órgano aprobó la medida el pasado 13 de octubre, con el objetivo de que los cuadros dejaran de estar expuestos antes del homenaje a las víctimas de la dictadura.

Los retratos corresponden a Esteban de Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi Bañales y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, que ocuparon la Presidencia de las Cortes durante el régimen de Francisco Franco entre 1943 y 1975. La iniciativa la presentó Esther Gil de Reboleño, representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, y consiguió el respaldo socialista. Gil de Reboleño celebró el acuerdo y aseguró que el Congreso quedará "libre de símbolos franquistas".

El PSOE había mantenido hasta entonces otra posición. En 2023, Bildu promovió una votación para retirar los retratos de los presidentes franquistas y el de Manuel Fraga. Aquella propuesta fue rechazada por PSOE, PP y Vox, que argumentaron que la galería de retratos del Congreso no estaba incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Más tarde, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) volvió a reclamar su retirada mediante una petición dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

La retirada de los tres retratos, dejará hueco en la galería para los de los presidentes de la etapa democrática. Entre los cuadros pendientes de colocación figuran los de Meritxell Batet y la actual presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Reacciones de PP y Vox

El Partido Popular ya votó en contra de la celebración de este homenaje, alegando, entre otras cosas, que "nunca se había hecho algo así" y que las explicaciones sobre en qué iba a consistir el acto habían "sido difusas" y "poco concretas". Los populares criticaron que Armengol, de quien partía la iniciativa, llevó a la Mesa un programa cerrado, sin dar opción a los miembros de la mesa diseñasen el acto de manera conjunta. En coherencia con esta postura, el partido no acudió a los actos de homenaje en el Congreso, aunque tampoco se ha pronunciado de forma oficial sobre los mismos a posteriori.

En la misma línea, Vox ha plasmado su rechazo al acto ausentándose al homenaje, en coherencia con su postura a la norma, la Ley de Memoria Democrática, que da cobertura al evento, a la que consideran una ley que "divide a los españoles" y busca "imponer una memoria histórica parcial y partidista".