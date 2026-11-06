Sindicatos policiales dinamitan el Consejo de la Policía en protesta porque no se les reconoce como profesión de riesgo

La ruptura de las negociaciones para el reconocimiento de la profesión de riesgo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha agitado las aguas en Interior. El encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad de varios sindicatos y asociaciones profesionales fue sólo el inicio de unas movilizaciones que se frenaron de forma momentánea por el accidente de tren en Urda, pero que han regresado esta semana una vez que han pasado los días de luto oficial.

Pese a que no hay unanimidad en las protestas, pues se han desligado los representantes de los mandos de ambos cuerpos (el Sindicato Profesional de Policía y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil), los sindicatos y asociaciones que continúan en unidad de acción han boicoteado la reunión del Consejo de la Policía de este miércoles, con el argumento de que no trataba el reconocimiento de la profesión de riesgo y ese es el único tema que se debería tratar.

La protesta se ha materializado con el abandono de la mesa por parte de los representantes de estas organizaciones, que han acudido al encuentro vestidos con monos naranjas similares a los que los presos utilizan en Estados Unidos, y donde han escenificado su malestar por la ruptura de las negociaciones diciendo sentirse "amordazados" y "como prisioneros dentro del Ministerio del Interior".

También han denunciado supuestos intentos de limitar la grabación de imágenes y audios en el interior de la sala donde estaba previsto llevar a cabo la reunión del Consejo de la Policía, así como de retirar los teléfonos móviles a los representantes sindicales, uno terminales que los representantes de Justicia Policial (JUPOL) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se habrían negado a entregar.

Finalizada la reunión sin iniciarse el orden del día, los representantes sindicales han salido al exterior del Complejo Policial de Canillas, donde se iba a celebrar el encuentro, para unirse a otros miembros de sus sindicatos y a representantes de las asociaciones de la Guardia Civil que apoyan las movilizaciones para continuar con la protesta a favor del reconocimiento de la profesión de riesgo y de una jubilación en mejores condiciones.

En conjunto, en el exterior del recinto policial, había miembros de Justicia Policial (JUPOL), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación YA (EYA), Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), Asociación Profesional de Cabos (APC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Justicia Civil (JUCIL), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) e Independientes de la Guardia Civil (IGC).

"La unidad de acción no se va a romper, le pese a quien le pese. Solo hemos conseguido avanzar cuando Policía Nacional y Guardia Civil hemos caminado de la mano y así vamos a seguir hasta conseguir todos nuestros derechos", han señalado Aarón Rivero y Carlos Prieto, secretarios generales de JUPOL y SUP, respectivamente, en una breve declaración ante los medios de comunicación.

"Que lo sepa este Gobierno y los que vengan después: si no reconocen la profesión de riesgo y garantizan una jubilación digna para policías nacionales y guardias civiles, tendrán enfrente a todo el colectivo policial de España", han añadido, tras lo que han avanzado que la intención es mantener la presión hasta lograr el reconocimiento de la profesión de riesgo y unas condiciones de jubilación que consideran justas.

Este boicot no ha gustado, por ejemplo, al Sindicato Profesional de Policía, que no está en esta unidad de acción sindical y que ha denunciado que lo sucedido este miércoles ha perjudicado a los policías de la Escala Superior e inspectores jefe que esperaban conocer las plazas definitivas de sus concursos, así como otros debates importantes del orden del día, razón por la que el sindicato de mandos ha solicitado una reunión urgente con la División de Personal.