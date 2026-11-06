Sofía Puente dictó oficios sobre la Ley de Nietos que impiden declarar el caso como ¨cosa juzgada¨

La Asociación Hazte Oír ha presentado un escrito rebatiendo los argumentos que esgrimía Sofía Puente para aseverar que el caso en el que se la investiga por la instrucción de la Ley de Nietos es cosa ya juzgada. La asociación defiende que, si bien es cierto que ya se archivó una denuncia contra ella por la instrucción, esta no recogía —como sí hace la actual querella— los oficios posteriores con los que Sofía Puente amplió la interpretación de la norma.

La hermana del ya exministro Óscar Puente presentó un escrito ante los Juzgados de Plaza de Castilla en el que pedía el sobreseimiento de la querella interpuesta contra ella por haber cometido un supuesto delito de prevaricación administrativa al vulnerar el deseo del legislador con la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite otorgar la nacionalidad a los nietos de exiliados del franquismo. Aun así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, admitió a trámite la querella pasando así a ser considerada como investigada.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación rebate estos argumentos presentando como un factor clave las seis ampliaciones de querella que han realizado encaminadas a incluir en la causa todo el material que ha trascendido al respecto de la actuación de Sofía Puente con la Ley de Nietos. Argumentan que la denuncia por la instrucción fue archivada, pero que esta no contenía nada de los meses posteriores y sobre unos hechos que se han revelado ahora, también al amparo de la pieza de medidas cautelares que mantiene abierta el Tribunal Supremo.

En este sentido, se hace referencia a los documentos conocidos en el marco de la investigación del caso de las cloacas del PSOE, en la que se adhirieron testimonios y mensajes que acreditaron que la hermana del exministro se interesó por la obtención de la nacionalidad de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía venezolano con Hugo Chávez y socio de Leire Díez. Este se encuentra imputado en la causa por una presunta estafa documental para obtener la nacionalidad; los documentos que por el momento obran en la causa no cumplen los requisitos de la instrucción.

Asimismo, se han aportado los oficios posteriores en los que la que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia extendía su explicación de la instrucción ante un consulado y sentaba el precedente de que no era necesario acreditar la fecha de salida de España del antepasado por el cual se tenía derecho a la nacionalidad. Esto contravenía su propia instrucción y resolvía unos criterios bastante más laxos que la voluntad del legislador.

Todos estos supuestos no estuvieron planteados, según defiende el escrito, en la anterior denuncia que tenía como objetivo a Sofía Puente. Por ello, creen que la Justicia debe investigar si la ex alto cargo de Justicia cometió un delito de prevaricación administrativa no solo con la publicación de la instrucción, sino también con los oficios posteriores que buscaban facilitar el acceso a la nacionalidad.

"Aun si la Sección atribuyese al auto de 7 de junio de 2024 eficacia de cosa juzgada sobre la aprobación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, lo que esta parte no comparte, aquel pronunciamiento no podría extenderse a hechos que no formaron parte de su objeto. La querella de 2024 se dirigió contra la aprobación de la Instrucción, y las resoluciones que le pusieron fin no examinaron acto alguno de aplicación", asevera el documento en manos de la juez antes de sentenciar que "la investigación debe continuar respecto de todos esos actos, y la Sección ha de resolver lo que corresponda sobre su conexión y sobre la competencia".