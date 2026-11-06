Vuelven a pedir al TS cautelares para los nietos que se mudaron a España tras el rechazo de la JEC a analizar el asunto

La formación política Iustitia Europa ha vuelto a insistir para que el Tribunal Supremo acuerde medidas cautelarísimas contra aquellas personas afectadas por la Ley de Nietos que, tras trasladar su residencia a España, pasaron a figurar dentro del Censo Electoral de Residentes en España (CER) en lugar del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Desde este partido político pidieron la semana pasada que las medidas cautelares que suspendían el efecto electoral de las personas que obtuvieron su nacionalidad por la Ley de Nietos se extendiesen también a aquellas personas que habían cambiado su residencia y habían dejado de figurar en el censo que está bajo las restricciones de las cautelares.

Este nuevo escrito al Supremo se produce después de que la semana pasada el tribunal declinase pronunciarse sobre esta cuestión al ser un asunto que consideraban fuera del recurso. Iustitia Europa acudió a la Junta Electoral Central pero este jueves en un escrito este órgano señaló que "debe estar a lo que se decida en el correspondiente pronunciamiento de órgano judicial".

Ahora, Iustitia Europa pide en un escrito dirigido al Supremo y al que ha tenido acceso Libertad Digital, que se "acuerde mediante Auto, inaudita parte y con carácter inmediato, la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones en el CER correspondientes a quienes, habiendo estado comprendidos en el ámbito material de los Autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026, hubieran causado baja en el CERA por traslado de residencia a España, así como de las inscripciones en el CER y en el CERA derivadas del Anexo III de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 cuyos títulos de adquisición de nacionalidad deriven de progenitores comprendidos en los supuestos del Anexo I sometidos a comprobación".

MiDNI

Por su parte, desde Iustitia Europa presentaron otro escrito al Supremo para pedir que se suspendiera el uso de métodos de identificación digital en las mesas electorales en las próximas elecciones hasta que se refuercen los protocolos digitales.

Este jueves la Junta Electoral Central ha dictado un acuerdo en el que se levanta la suspensión de la aplicación MiDNI. "Esta Junta acuerda levantar la suspensión de la eficacia de sus Acuerdos 56/2025, de 18 de septiembre y 80/2026, de 5 de marzo, adoptada en su Acuerdo 113/2026, de 26 de marzo de 2026, para la aplicación 'MiDNI', manteniéndose dicha suspensión en relación con la aplicación MiDGT", señala el acuerdo de la JEC.

"La documentación administrativa examinada carece de una descripción suficientemente desarrollada de las pruebas operativas efectuadas sobre el despliegue general del sistema, de los mecanismos de sustitución inmediata ante incidencias y de las instrucciones específicas que habrán de observar las mesas cuando resulte imposible completar una identificación digital. Tales extremos fueron expresamente sometidos a la consideración de la Junta Electoral Central por Iustitia Europa en su escrito de 2 de noviembre de 2026", precisa en su nuevo escrito la formación política.

De esta manera, Iustitia Europa pide que se acuerde la suspensión cautelar inmediata del acuerdo que acepta la aplicación MiDNI como un método de identificación válido en las mesas electorales de las elecciones del 29 de noviembre.