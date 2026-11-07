Álvarez de Toledo denuncia "el fanatismo" y la "enajenación" de los socialistas que jalearon a Óscar Puente en un mitin

Habían pasado tres días de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y poco más de una semana del accidente mortal en Urda que se cobró la vida de 69 viajeros de la alta velocidad que une Madrid con Andalucía cuando el PSOE decidió que la salida de Puente del Gobierno era un acto de "dignidad".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, recibió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Valencia donde este defendió la dimisión de Óscar Puente. Sin embargo, Morant se puso a gritar en el auditorio donde se celebraba el acto una defensa del ministro de Transportes que en un año lleva dos accidentes con más de 100 víctimas mortales. "¡Por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en los que hace falta dignidad!", gritó la ministra y los socialistas congregados aullaron: "¡Óscar, Óscar, Óscar!".

En un acto en Teruel este sábado la número 2 del PP por Madrid para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reaccionado atónita a las imágenes que se han viralizado del acto del PSOE en Valencia en el que el propio Pedro Sánchez no sabía dónde meterse. "Se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político directo de la muerte de 115 españoles", ha dicho Álvarez de Toledo.

En este mismo sentido ha repetido: "se empieza pactando con un partido que no condena, que incluso justifica el asesinato de nuestros compatriotas y se acaba en un mitin jaleando a voz en grito al responsable político de la muerte de 115 españoles".

Se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político de la muerte de 115 españoles. Han perdido la cabeza. Y el corazón. ——-

Sobre el mitin del @PSOE en Valencia. Hoy, en Teruel. @popularesteruel pic.twitter.com/xTDqiJfYYK — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 7, 2026

"Y yo lo vi y pensé: ¿qué grado de fanatismo? ¿qué grado de enajenación hay que tener para llegar a esos límites, no? Yo creo que algún día una vez que sufran la derrota que merecen por su inmoralidad, habrá gente que surja en alguna fila del PSOE y diga: ¿En qué momento perdimos el corazón y la cabeza?", ha concluido la número 2 del PP por Madrid a las generales del 29N.

El "indigesto menú sanchista"

La diputada del PP ha señalado a las candidatas del Frente Amplio, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la de Junts Per Cataluña, Miriam Nogueras, por las declaraciones en las que se han referido a ella en este sábado. Cayetana Álvarez de Toledo ha compartido capturas de pantalla de las palabras de Colau y Nogueras en su cuenta oficial de la red social X apuntado: "Comer pinganillos y freír a impuestos. Gracias, Miriam Nogueras y Ada Colau. Un resumen perfecto del indigesto menú sanchista".

Comer pinganillos y freír a impuestos. Gracias, @miriamnoguerasM y @AdaColau Un resumen perfecto del indigesto menú sanchista. —— pic.twitter.com/Ksjf0lvNHN — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 7, 2026

En esas capturas de pantalla la diputada independentista le decía a Álvarez de Toledo que "si vuelve a depender de nosotros, comerás pinganillo 4 años más" por las declaraciones de la diputada del PP en las que aseguró que una de las primeras cosas que haría nada más llegar al Gobierno sería acabar con el uso de pinganillos en las Cortes. Por su parte, la ex alcaldesa de Barcelona le dijo: "Señora marquesa Cayetana. A usted y a sus amigos pijos les vamos a freír a impuestos".