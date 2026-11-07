Muñoz critica que Sánchez no vaya al funeral por las víctimas pero use al Papa cuando le conviene

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha valorado en esRadio la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras su reciente comparecencia parlamentaria. Muñoz ha enmarcado esta renuncia en una estricta "maniobra de marketing político" motivada por los sondeos internos desfavorables que maneja La Moncloa de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente popular ha considerado inaceptable que las filas socialistas intenten presentar como un gesto de dignidad o heroicidad la salida de un ministro cuya gestión ha dejado tres graves accidentes ferroviarios con un trágico saldo de 116 víctimas mortales.

En relación con el siniestro de Urda, Muñoz ha censurado la persistente falta de explicaciones oficiales veraces y ha denunciado el apresurado señalamiento a los trabajadores técnicos. Asimismo, ha calificado de conducta miserable la filtración a los medios de comunicación de las grabaciones entre el maquinista y el centro de control de Atocha, una maniobra atribuida a la Secretaría de Estado de Comunicación con el único objetivo de controlar el relato y eludir responsabilidades políticas mientras los familiares todavía buscaban a sus seres queridos. "No han dado explicaciones, solo han buscado culpables", ha dicho Muñoz. "Si queremos mantener algo público en este país hay que sacar a Pedro Sánchez del Gobierno", añadió.

Ausencia de Sánchez al funeral

La portavoz parlamentaria del PP también se ha mostrado muy crítica ante la decisión de Pedro Sánchez de no acudir al funeral oficial con el argumento de que no participa en ceremonias religiosas cuando, desde su punto de vista, él mismo ha utilizado "la Biblia, el catolicismo y al Papa" cuando ha convenido a sus intereses.

Desde su punto de vista, el presidente del Gobierno debería "mostrar respeto" hacia la gente "que tiene cualquier tipo de confesión" y acudir a este tipo de actos porque, aunque España sea un país aconfesional, "la mayoría de los españoles se confiesan católicos".

"Es evidente que no va porque no tiene ningún tipo de afecto ni empatía hacia las víctimas y porque piensa que electoralmente si alguien ahí le reprocha o le recrimina algo le puede venir mal. Es una muestra moral del personaje que no sorprende a nadie", ha remachado Muñoz.

A su juicio, este desmarque obedece al miedo al reproche social y evidencia una patente carencia de sensibilidad y empatía hacia los damnificados de la tragedia.

Una auditoría integral

Para frenar el continuo deterioro del transporte ferroviario en España, Muñoz ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría integral e independiente sobre el estado de la infraestructura ferroviaria antes de seguir inaugurando nuevos tramos. La portavoz ha subrayado que la falta continuada de presupuestos generales del Estado y la nefasta planificación gubernamental han impedido destinar las inversiones necesarias a la conservación de las vías, una desidia que contrasta con el blindaje de las retribuciones de los directivos de Adif tras los siniestros. "Nadie se fía", indicó. "¿Qué seguridad va a tener la gente a la hora de subirse a un tren? Ninguna", añadió.

Preguntada por las recientes declaraciones carcelarias de Koldo García y las pesquisas abiertas por la Fiscalía Europea por presunta malversación en las obras de la red ferroviaria, Muñoz ha enmarcado estas acusaciones en artimañas judiciales para desviar la atención. "La falta de gestión tiene consecuencias, mortales, en ese caso", aseguró.

En este sentido, ha recordado que tanto Koldo García como el exministro José Luis Ábalos formaban parte del círculo más íntimo y de máxima confianza del líder del Ejecutivo en el departamento ministerial que se ha erigido en epicentro de la corrupción.

Elecciones generales

Finalmente, Ester Muñoz ha alertado de la trascendencia histórica de los comicios del 29-N, advirtiendo de que una hipotética reelección de Sánchez exigiría cesiones aún más destructivas para la soberanía nacional ante sus socios rupturistas. Frente a ese escenario de fragmentación, ha reivindicado la necesidad ineludible de reconstruir España desde sus cimientos mediante un Gobierno serio, riguroso y solvente encabezado por Alberto Núñez Feijóo, respaldado por su acreditada experiencia de gestión y mayorías estables en Galicia. "Hay que reconstruir el país desde abajo, no son unas elecciones normales".

"Veo la indignación ante un partido socialista que ha perdido el norte. Está totalmente alejado de la realidad".