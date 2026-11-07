Feijóo llena en casa de Óscar Puente y carga contra la actuación del PSOE tras Urda: "Los dimitiremos en las urnas"

Alberto Núñez Feijóo ha tomado la iniciativa a tres semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno en esos comicios ha estado en un acto en Valladolid con más de 5.000 personas según los populares. En la ciudad del ya exministro de Transportes de Pedro Sánchez, Óscar Puente, el presidente del PP ha centrado su intervención en el choque mortal de dos trenes en Urda que se cobró la vida de 69 personas en Urda el pasado 28 de octubre.

El líder del PP ha apuntado a la corrupción del Gobierno del socialista Pedro Sánchez como la causa del estado de las infraestructuras ferroviarias que han provocado las tragedias de Adamuz a principios de este año y de Urda hace casi dos semanas. Feijóo ha recordado que los "dos registros en la sede de ADIF y los nuevos detenidos e investigados por mordidas y amaños" son "la enésima confirmación de hasta dónde ha llegado la degradación de este Gobierno".

Feijóo llena en Valladolid

"Me encargaré de que todos asuman sus responsabilidades", ha dicho el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular que ha indicado que "si el dinero de la seguridad en los trenes ha acabado en el PSOE o en el bolsillo de alguno de los suyos, no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia; y si han robado el dinero destinado a proteger la vida de los españoles, tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel".

Además, ha dicho que "hasta en la tragedia" a los socialistas sólo les ha importado "el relato" por lo que filtraron a medios afines los audios del maquinista fallecido del AVE con el control de Adif. El presidente nacional del PP ha comentado la ausencia de Pedro Sánchez del funeral por las víctimas del próximo 10 de noviembre en Toledo. Ha dicho: "Para alimentar el relato nunca les falta tiempo, pero luego no lo encuentran para mostrarle el respeto a los muertos en un funeral de Estado".

Para resolver la situación de las infraestructuras ferroviarias el presidente nacional del PP ha prometido una auditoría de "los sistemas de seguridad, los sistemas de respaldo y hasta la última traviesa, porque hay que recuperar todas las garantías de seguridad". Unas declaraciones similares a las del presidente de la Junta de Andalucía tras el accidente de Urda que ha cortado la conexión ferroviaria del sur de España con Madrid.

Sobre la colocación de amigos de miembros del PSOE al frente de instituciones y empresas públicas y cómo lo solucionará si llega a la Moncloa ha dicho que "los más preparados volverán a estar al frente de los puestos clave" y ha garantizado que no seleccionará a nadie "por amiguismo, sino por su capacidad de gestión, rigor y experiencia".

"Los dimitiremos en las urnas"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha criticado la "actitud lamentable" de los socialistas porque han mostrado en estos días "más preocupación por las elecciones que por la vida de los españoles, sustituyendo la moral por las encuestas y dando más abrazos al ministro dimitido que a las víctimas".

"Primero nos hablaron de su calvario, pero el calvario es el de las víctimas. Y ahora se atreven a hablar de dignidad, pero dignidad no es irse por las elecciones después de 116 víctimas, sería haberlo hecho diez meses antes, haberlo revisado todo y haber pedido perdón", ha señalado Feijóo que cree que "España no puede acostumbrarse a tener políticos que roban, a tener altos cargos comisionistas y a esta sinrazón en la que estamos viviendo".

Alberto Núñez Feijóo ha indicado que tras una tragedia como la vivida el pasado 28 de octubre "no importa el ministro ni el presidente, solo importan las víctimas, la gente y el país". En este sentido ha dicho que los españoles "sufrimos las consecuencias de un Gobierno más pendiente de lo suyo que de los demás". Pero el líder nacional de los populares pretende darle la vuelta tras el 29N donde demostrará que "hay una alternativa" y devolverá "la esperanza" a los ciudadanos. Feijóo ha prometido que "el 29 de noviembre pondremos fin a este tormento y diremos que por fin empezamos una nueva etapa" y que "los dimitiremos en las urnas. La mejor España se merece el mejor Gobierno y os garantizo que lo va a tener. Vamos a sacar adelante a nuestro país".

Sin embargo, el candidato del PP a las próximas generales ha advertido de las maniobras del Gobierno del PSOE "para manipular a la gente" hasta la fecha de las elecciones. "El 29 tenemos que ir a votar para hacer posible el cambio necesario y para demostrar que ni Sánchez es España, ni Puente es Valladolid", ha indicado Feijóo, que ha dicho que pese a que Óscar Puente dimitió el máximo responsable está en Moncloa: "Sabemos dónde está el responsable de estos últimos ocho años, de nuestras infraestructuras y de nuestra inseguridad".