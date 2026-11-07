La Séptima encarga su tracking diario a una empresa vinculada al PSOE que multiplicó por nueve sus beneficios

La Séptima ha elegido para su seguimiento electoral diario a una encuestadora con una prolongada relación con el PSOE. SW Demoscopia, la firma que ofrecerá cada noche la evolución del voto, combina los encargos del partido con los vínculos políticos de sus responsables. La sociedad cerró además 2025 con un fuerte aumento de sus ingresos y beneficios, declarando más de 1,5 millones de euros de ingresos de explotación y 420.000 euros en beneficios.

Javier Ruiz presentó a la empresa como "extraordinariamente sólida" durante la puesta de largo del canal. El director editorial anunció un tracking diario que se difunde a las 21:00 horas en La Recta Final, sobre una base acumulada de 3.500 entrevistas. Lo cierto es que es prácticamente la única encuestadora privada que a día de hoy afirma que el PSOE ganaría las próximas elecciones.

Detrás de la marca SW Demoscopia está Global Europa Demoscopia, SL, una sociedad con sede en Jerez de la Frontera que inició sus operaciones en octubre de 2018. Su relación con los socialistas se extiende desde la estructura de Ferraz hasta las campañas autonómicas y municipales.

Un dirigente del PSOE como apoderado

Alberto Garrucho García, secretario de Datos, Análisis y Prospectiva del PSOE de Cádiz, figura como apoderado de Global Europa Demoscopia, según los datos del Registro Mercantil consultados por este diario.

Su nombramiento en la empresa fue inscrito el 4 de junio de 2024 y publicado una semana después.

La responsabilidad de Garrucho en el PSOE está directamente relacionada con la actividad de la encuestadora: los datos, el análisis y la prospectiva electoral. Su trayectoria incluye también un puesto de confianza en el Ayuntamiento de San Roque, cuyo alcalde es el socialista Juan Carlos Ruiz Boix.

Fue nombrado personal eventual de confianza y asesoramiento el 25 de julio de 2023 y posteriormente cesó como asesor de gestión de Alcaldía en Distrito.

El propietario pasó por el aparato electoral de Ferraz

Por otro lado, Juan Miguel Becerra Vila es el administrador único y propietario del 100% de Global Europa Demoscopia, según la última información disponible en el Registro Mercantil.

Becerra dirigió el Departamento de Innovación, Análisis y Nuevas Audiencias del PSOE, conocido como DIANA. Se trata de la unidad de análisis electoral de Ferraz que trabajó en la campaña de Pedro Sánchez para las generales de 2023.

Becerra situó su salida de Ferraz entre septiembre y octubre de 2025. Su marcha no puso fin a los trabajos de su empresa para el PSOE: meses después, la formación volvió a recurrir a ella para una campaña autonómica.

De García-Page a Pilar Alegría

En febrero de 2026, el PSOE contrató a Global Europa Demoscopia para los seguimientos electorales de la campaña de Pilar Alegría en Aragón. El propio Becerra reconoció públicamente que estaba haciendo trackings para el partido.

Los antecedentes se remontan a los primeros meses de actividad de la sociedad. Entre el 26 y el 30 de noviembre de 2018, SW Demoscopia realizó una encuesta autonómica en Castilla-La Mancha que se publicó en enero de 2019 y situaba a Emiliano García-Page cerca de la mayoría absoluta.

La relación comercial aparece igualmente en el ámbito municipal. En octubre de 2021, se difundió una encuesta encargada por el PSOE de San Roque a SW Demoscopia. El trabajo, realizado mediante 701 entrevistas telefónicas entre el 4 y el 14 de junio, concedía a los socialistas de Ruiz Boix hasta 12 concejales.

En marzo de 2023 se difundió en Segovia otro sondeo de la empresa realizado para el Partido Socialista. En aquel caso, la encuesta situaba al PP en 11 concejales y al PSOE en 10, sin mayoría absoluta para ninguno.

Estos cuatro encargos muestran una relación comercial con el PSOE en distintos territorios y momentos electorales. No se han hecho públicos sus importes ni qué parte de la facturación de la empresa procede del partido, pero sí evidencian una fuerte vinculación entre ambas organizaciones.

Los ingresos y las ganancias se multiplicaron en 2025

Los encargos electorales coinciden con un crecimiento especialmente intenso de la actividad de la empresa. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la compañía pasó de obtener un beneficio neto de 45.329 euros en 2024 a 421.669 euros en 2025, lo que supone multiplicar sus ganancias por más de nueve. La cifra de negocios también experimentó un fuerte avance, al pasar de 289.804 a 642.428 euros, un incremento del 121,7%.

Lo más llamativo es que los ingresos de explotación alcanzaron los 1,56 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a la facturación. La diferencia procede fundamentalmente de una partida de 919.000 euros consignada como "otros ingresos de explotación", cuyo origen concreto no puede determinarse a partir de las cuentas depositadas por la sociedad.

El salto resulta especialmente llamativo porque rompe la tendencia del ejercicio anterior. En 2024, la sociedad había registrado una caída tanto de la facturación como de los beneficios respecto a 2023, cuando declaró unas ventas de 375.241 euros y un beneficio neto de 80.165 euros. La evolución de 2025 supone, por tanto, un cambio de escala en la actividad y la rentabilidad de la compañía que destaca por su magnitud.

De Ferraz a La Sexta y La Séptima

La presencia mediática de Becerra tampoco se limita al nuevo canal. El propietario de la encuestadora ha intervenido en Al Rojo Vivo, de La Sexta, como CEO de SW Demoscopia y experto en demoscopia.

El 27 de octubre defendió un escenario de empate técnico entre bloques y señaló la movilización como factor decisivo. El 3 de noviembre volvió al programa y, preguntado por las posibilidades de que el PSOE terminara como primera fuerza, respondió: "Estoy convencido de que puede serlo", atribuyendo ese pronóstico a los datos que manejaba.

El recorrido reúne así varios vínculos acreditados: un propietario que dirigió una unidad de análisis de Ferraz, un apoderado con responsabilidad orgánica en el PSOE de Cádiz y una empresa que registra un incremento de sus ingresos sorprendente y que ha recibido encargos electorales de los socialistas en distintas campañas.