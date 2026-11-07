Retiran los dos últimos vagones del fatal accidente de Urda

La Guardia Civil ha confirmado que durante la mañana de este sábado se han retirado los dos últimos vagones del accidente ferroviario de Urda que todavía permanecían en el lugar, donde el pasado 28 de octubre colisionaron dos trenes dejando 69 fallecidos.

Con esta operación, ya no queda ningún coche de los trenes en la zona cero del accidente. La retirada de los últimos vagones coincide, además, con el cierre del dispositivo estático de vigilancia que la Guardia Civil ha mantenido sobre el terreno durante estos días.

La vigilancia, no obstante, no desaparecerá por completo. La Comandancia de Toledo mantendrá controles "de manera esporádica" y seguirá colaborando con la seguridad privada de ADIF, que será la encargada de permanecer en la zona. Por su parte, la Policía Judicial continuará con la investigación sobre el terreno.

La retirada de los convoyes también ha permitido dar por finalizada una parte importante del operativo de emergencia. De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 9:30 horas el Plan Territorial de Emergencia (Platecam), activado el día del accidente. El Cecop ha tomado la decisión ante la "evolución favorable de las incidencias que motivaron su activación" y después de que la Policía Judicial haya completado las inspecciones oculares.

El balance de víctimas mortales se mantiene en 69. De ellas, 66 ya han sido entregadas a sus familiares, mientras que continúan los trámites consulares para hacer lo mismo con las tres últimas víctimas, dos de nacionalidad australiana y una checa.

En cuanto a los heridos, la cifra de pacientes hospitalizados en Castilla-La Mancha ha bajado de los 110 iniciales a 11. Dos permanecen en la uci y otros nueve están ingresados en planta.

Cabe recordar que durante la emergencia se han movilizado cerca de 1.400 efectivos y se han celebrado ocho reuniones del Cecopi y otras 21 del Cecop.