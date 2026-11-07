Sánchez usa al Papa para pedir el voto pero evita ir al funeral católico por las víctimas de Urda

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha situado el voto y la movilización como mejor receta contra lo que califica de involución: "Hasta el Papa León XIV ha votado", ha dicho aludiendo a su participación en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Es curioso que Sánchez use al Papa en sus mítines cuando, según explicó, no irá al funeral religioso por las víctimas de Urda del próximo 10 de noviembre, a las 19:00, en la catedral de Toledo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, entiende que el presidente del Gobierno debe acudir a este tipo de homenajes con independencia de su carácter religioso. "Sánchez ha utilizado el catolicismo, al Papa y la Biblia y le ha dado exactamente igual", dijo en La Trinchera de Llamas, programa de esRadio.

Sánchez estuvo en un acto de precampaña en el Refugio 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona, en que también participaron el presidente de la Generalidad, Salvador Illa; el ministro de Industria y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la cabeza de lista del PSC al Congreso por Tarragona, Ione Montalvo, ante unas 2.000 personas según el PSC.

"Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y a Abascal, así que a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha dicho el presidente, que pronostica que lo que define como "ola de la ultraderecha" se desmoronará en España, igual que ha pasado en Brasil y Estados Unidos.

"Vamos a seguir siendo el faro, vamos a seguir inspirando al mundo. Lo hicimos en 2023, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Brasil y lo va a hacer España el próximo 29 de noviembre", y ha reivindicado la posición del Gobierno contra la inversión del 5% del PIB en defensa, para seguir apostando por los servicios públicos.

Respuesta a Milei

También ha respondido al presidente argentino, Javier Milei, que comparó el socialismo con el fascismo en la Cumbre Iberoamericana: "No vamos a permitir que Milei defina el socialismo, porque el socialismo lo definió por ejemplo un gran catalán como Ernest Lluch cuando levantó la sanidad pública en nuestro país. El socialismo, su historia está llena de hombres y mujeres que sufrieron la represión".

En este sentido, ha vuelto a declararse orgulloso de ser "zurdo" frente a quien lo dice como una descalificación, y ha puesto en valor la tarea del Gobierno para subir el salario mínimo y aumentar la inversión en dependencia, entre otros ámbitos.

Blindar el aborto

También ha reiterado su compromiso de blindar el derecho al aborto en la Constitución la próxima legislatura. Ha acusado a PP y Vox de querer revisar el aborto junto con otras leyes como la de eutanasia: "Yo también tengo madre y tengo dos hijas, pero eso no me hace ser feminista. Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres".

Accidente Urda

En referencia al accidente ferroviario de Urda, ha dicho que ante las crisis y las tragedias lo importante es la respuesta que se da, que es "lo que diferencia a unos y otros".

"Nosotros siempre hemos hecho lo mismo, hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades", y ha dicho que una de las lecciones de este accidente es que se ha tardado 15 años en revertir los recortes en la infraestructura tras la crisis financiera de 2010, a la que cree que se dio una respuesta neoliberal equivocada.

Por ello ha reivindicado la importancia de un gobierno que se comprometa con los servicios públicos y "no recortarlos", algo que, afirma, está en disputa en las próximas elecciones.

Salario mínimo

Ha defendido la gestión económica del Gobierno y añadió que subirán "todos los años que gobierne la izquierda".

Apuntando directamente a PP y Vox, ha criticado que sus propuestas son una "historia interminable" de recortes y ha acusado a los populares de que solo escuchan a los empresarios.

"España lógicamente escucha a la patronal y a los sindicatos, pero es una decisión que toma el Gobierno de España. El Partido Popular dice: 'No, no; yo, lo que digan los empresarios', aquellos empresarios que ganan 400.000 euros al año y que les molesta que se les suba el sueldo a aquellos que ganan 18.000 euros al año", ha remarcado.