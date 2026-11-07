¿Te toca trabajar en el turno de noche del sábado al domingo 29-N y eres miembro de mesa? Estos son tus derechos

La coincidencia del turno de noche de la víspera electoral con la obligación de formar parte de una mesa el domingo 29 de noviembre genera habitualmente dudas entre los trabajadores afectados ese domingo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Ministerio de Trabajo establecen un marco claro para regular estas situaciones, garantizando tanto el cumplimiento del deber ciudadano como el descanso del trabajador.

Exención de la noche previa

Los ciudadanos designados como presidentes o vocales de una mesa electoral que tengan asignado el turno de noche de la madrugada del sábado 28 al domingo 29 tienen derecho a no trabajar esa noche. La normativa laboral especifica que las empresas deben facilitar el cambio de turno a petición del trabajador o dispensar del servicio nocturno previo para garantizar que el integrante de la mesa acuda en condiciones óptimas a la constitución del colegio electoral, fijada a las 8:00 horas del domingo.

Esta exención no se aplica de forma automática como una excusa para eludir la mesa ante la Junta Electoral de Zona, sino como un derecho de descanso frente al empleador.

Permiso retribuido y reducción de jornada

El desempeño de las funciones en la mesa electoral durante el 29-N otorga a los miembros titulares e interventores una serie de garantías laborales.

Si el domingo 29 es día laborable dentro del calendario del trabajador, este tiene derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada.

Sin embargo, si al trabajador le toca el turno de noche que arranca el mismo domingo por la noche (al lunes), tiene derecho a las 5 horas de reducción retribuida de jornada que la ley concede para el día posterior a la votación. Es decir, el permiso retribuido se aplica directamente al turno en el que se entraría a trabajar, empezando 5 horas más tarde o saliendo 5 horas antes, según se acuerde con la empresa.

Situación de los suplentes

Los suplentes citados deben acudir al colegio electoral a primera hora de la mañana. En caso de que la mesa se constituya con la presencia de los titulares, los suplentes quedan liberados de sus obligaciones electorales y deberán reincorporarse a su jornada laboral habitual si la tuvieran programada para ese día, sin derecho a la reducción de horas de la jornada posterior.