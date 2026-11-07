Zapatero recrimina a Calama que sus diligencias son insuficientes: "No servirán para cuándo entregaron las joyas"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama esta semana en el que recrimina al magistrado que sus diligencias son insuficientes para determinar el origen de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa por el rescate millonario de Plus Ultra ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por tener unas joyas que debía haber entregado a Patrimonio del Estado. Todo ello, después de rechazar también la comisión rogatoria que pedía Zapatero para pedir oficialmente información a la Monarquía de Arabia Saudí que pudiese corroborar la versión del expresidente.

En el citado escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el expresidente achacaba a Calama que le haya rechazado la petición de la comisión rogatoria. Zapatero alega que las diligencias ordenadas por Calama iban encaminadas a conocer quién fabricó las joyas, pero no a conocer cómo y en qué condiciones le fueron entregadas a Zapatero. Por tanto, según la defensa del exlíder del PSOE, no se estaría llegando a lo judicialmente relevante, que es conocer en calidad de qué y por qué recibió Zapatero esas joyas.

"Pues bien, con el fin de averiguar este último extremo, el momento y las circunstancias de la incorporación al patrimonio, se ha ofrecido una explicación suficiente y razonable, que a criterio judicial precisaría de confirmación o de corroboración, al no existir documentos sobre las piezas, o certificados, u otros elementos que pudieran servir de indicios de su procedencia", asevera el escrito, reconociendo que Zapatero no tiene en su poder ningún tipo de prueba de que su versión sea cierta.

Así, hace referencia al último oficio pedido por Calama, que ordenaba a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que averiguase de dónde proceden las joyas por medio de la marca que tienen realizada con un punzón. "Bien podrá servir para determinar el fabricante de las joyas, pero en ningún caso servirá para determinar quién adquirió las joyas, cuándo se adquirieron y, sobre todo, a quién se entregaron después", recalca Zapatero.

"La diligencia de comprobación de las circunstancias y el momento en que se entregaron las joyas a mi representado por la autoridad que las obsequió, por la vía de la comisión rogatoria, como se pide, cumple sobradamente los parámetros de la LECRIM, salvo que la negativa judicial deseche la versión del investigado porque se aparte de una idea previa, o se razonara que nos encontramos ante un relato inverosímil o absurdo", subraya su defensa.

De esta forma califica de "pertinente" y "necesaria" la comisión rogatoria solicitada: "Mi mandante lógicamente no dispone de documentación acreditativa del regalo recibido en el año 2007, ni ha podido por sus propios medios recibir la confirmación. Es una diligencia, en definitiva, cuyo resultado no es redundante con otros, ya que el propio Juez instructor no da credibilidad a la explicación ofrecida por el Sr. Rodríguez Zapatero".

A esto, la defensa de Zapatero suma una especie de reto hacia Calama achacándole que no haya aportado ninguna otra hipótesis de dónde pueden proceder las joyas. "A ello se une que el Juez instructor, dicho sea con el debido respeto, tampoco expresa ninguna explicación diferente, ninguna alternativa, ni hipótesis ni conjetura con el más mínimo asidero fáctico. Sencillamente, en contra de la defensa, y de los derechos de defensa, se niega a remitir la comisión rogatoria", espeta el escrito.