Abascal denuncia una "invasión" de El Hierro: "Han llegado 8.000 inmigrantes a una isla de 12.000 habitantes"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró el sábado por la noche que El Hierro vive "otra invasión" de migrantes: "Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes".

Abascal se pronunció en las redes sociales, donde dijo que la única preocupación de los Gobiernos de España y de Canarias es repartir "a los invasores" por el resto de España.

"La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes. La única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España", publicó el líder de Vox en un mensaje en X.

La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8000 a una isla de 12.000 habitantes. La única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España. https://t.co/2OHRyp8tws — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 7, 2026

Presión migratoria

El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas inmigrantes, y 35 de esos cayucos han arribado a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

En menos de 24 horas, son 743 las personas inmigrantes que han arribado a las islas Canarias en siete embarcaciones precarias. De esa cifra, un total de 600 han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos, alguno con hasta 205 personas; el otro ha arribado a Lanzarote.

Comisión de inmigración

El Gobierno ha convocado para el martes la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá de forma extraordinaria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han informado de la convocatoria de esta Comisión, presidida por el titular de dicho departamento, Ángel Víctor Torres, y a la que también asistirá el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

En una conversación entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el primero le trasladó "la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población", según él mismo ha informado en redes sociales.

En su mensaje, Clavijo recuerda que "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado".

Servicios sanitarios

Clavijo ya había avanzado previamente el compromiso que le ha trasladado Pedro Sánchez a convocar a la Interministerial, así como a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

A la Comisión Interministerial que se celebrará el próximo martes en el Complejo de la Moncloa, antes del Consejo de Ministros, también asistirán los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.