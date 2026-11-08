Afra Blanco estalla cuando cuestionan las subvenciones a los sindicatos

Afra Blanco Rodríguez, conocida sindicalista española de la UGT y rostro habitual de los platós de televisión, ha perdido los nervios durante una tertulia en el programa laSexta Xplica, de La Sexta, emitido el sábado 7 de noviembre.

En un cruce de argumentos acerca de la convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre, tomó la palabra Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona.

"España es un país muy ingenioso, y genera grandes novedades. Por primera vez en la historia, una asociación que no sabemos quién la financia ni cuánta gente tiene afiliada, va a convocar una huelga. Nunca ha existido en el mundo. Y la huelga es por a ver qué sucede", empezó el economista.

"Es prácticamente para que no venga el PP por lo que va a poder hacer. Es una huelga prospectiva. También, por primera vez en el mundo, hay una huelga prospectiva. Los sindicatos han sido muy importantes para generar una mayor igualdad. Pero yo estoy decepcionadísimo con ellos. Ya lo estoy desde que apoyaron el derecho a decidir en Cataluña", continuó Bernardos.

"¿Qué se puede hacer con 155 millones? Esas son las subvenciones que ha dado a las organizaciones sindicales el Ministerio de Trabajo. En 2018 daba 8,8 millones. Ahora da 32 millones. Y los grandes beneficiados, en 2025, UGT y CCOO. Si usted tiene una empresa, ¿qué le parece tener 23 millones de subvenciones? A partir de aquí, los sindicatos, con esta convocatoria de huelga, indiscutiblemente se han desprestigiado. Y quiero dejar muy claro que han hecho mucho, pero lo que hacen los actuales dirigentes es un desprestigio", insistía el economista.

Aludida

Ante estas afirmaciones, contestó por alusiones Afra Blanco: "Las organizaciones sindicales de clase de este país, UGT y CCOO, tienen más afiliados que los partidos políticos. Si te vas a dedicar a criticar a las organizaciones sindicales de este país y las subvenciones, vamos a explicarle a la gente lo que significa que las organizaciones sindicales de este país no tengan subvenciones".

🗣️@AfraBlanco estalla por la vivienda contra @GonBernardos: "¡YA ESTÁ BIEN!" 💥Sube la temperatura en el debate de #laSextaXplica pic.twitter.com/XPlNiE4t5X — laSexta Xplica (@laSextaXplica) November 8, 2026

Alzando cada vez más la voz, la sindicalista continuó: "Lo que está diciendo el señor Gonzalo Bernardos es que, un trabajador, cuando se vaya directamente a una oferta de empleo, si no está sindicado, se negocie su sueldo, sus vacaciones, su actualización de trabajos, sus descansos, sus jornadas, su prevención de riesgos laborales, sus planes de igualdad, su prevención en EPI... Se lo negocie todo", decía, visiblemente nerviosa.

"Cachondeos los justos", advertía al resto de tertulianos. "Ya está bien de deslegitimar a las asociaciones sindicales", reclamaba en un tono cada vez más bronco.

"Pero no solamente se lo negocie para entrar, sino que se lo negocie año tras año. ¿Sabes por qué no pasa eso? Porque esas condiciones las negocian las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras. Las negocian con las cuotas de sus afiliados. Así que ya está bien de deslegitimar. Las subvenciones son a cambio de negociar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, los sindicados y no", concluyó Blanco.