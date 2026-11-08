Dónde seguir en directo el funeral por las víctimas de Urda

El funeral oficial por las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) se celebrará el martes 10 de noviembre. La misa tendrá lugar a las 19:00 horas en la Catedral de Toledo y estará presidida por el arzobispo Francisco Cerro Chaves.

Libertad Digital contará en directo el desarrollo del acto en homenaje a los fallecidos y se dará información detallada al instante.

RTVE emitirá en directo, a través de todos sus canales, el acto religioso. Según ha informado la corporación pública en un comunicado, el evento se emitirá por La 1, Canal 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, RTVE Noticias y RTVE Play. Pepa Bueno y Marc Sala presentarán desde el exterior de la Catedral un programa especial desde las 18:45 horas.

La radiotelevisión autonómica manchega ofrecerá una cobertura especial en televisión en su canal principal, por radio y en su plataforma digital CMMPlay.

Arzobispo de Toledo

El acto religioso estará presidido por el arzobispo de Toledo y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

También asistirán los reyes de España y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otras autoridades.

Principalmente, la ceremonia estará centrada en los familiares de las 69 víctimas mortales, además de contar con representaciones de los equipos de rescate, personal sanitario y vecinos de Urda y localidades limítrofes que prestaron su ayuda tras el fatal accidente.

Ausencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a acudir al funeral. Volverá a mantenerse al margen de una ceremonia religiosa, en línea con su habitual ausencia en este tipo de actos.

Sí que han confirmado su asistencia otros líderes políticos, de la oposición y parlamentarios, como es el caso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Heridos

Según el último parte ofrecido sobre la situación de los heridos en el accidente, el número de pacientes ingresados en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha descendido a diez, y del total, dos personas están en la UCI estabilizadas.

Hasta ahora ya han recibido el alta 100 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).