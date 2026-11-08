La juez autoriza a Adif a ver el Iryo de Adamuz bajo control policial y les prohíbe alterar cualquier elemento

La juez encargada de llevar a cabo la investigación de la causa de Adamuz ha permitido a Adif realizar una inspección ocular sobre el tren Iryo siniestrado el pasado mes de enero en el primer accidente ferroviario mortal del año, pero ha especificado que tienen prohibido alterar cualquier elemento. "La inspección se ejecutará bajo la supervisión y control de la UOPJ de Córdoba", precisa la juez.

El pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro alertó de que Adif había retirado más de 42 metros de vía de Adamuz sobre los que no había informado previamente a la Justicia. Según señalaron fuentes jurídicas a este diario, la juez precisó que se habían sustraído 42 metros de vía en el perímetro acotado para investigar el accidente. En total, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte recogió 78 metros divididos en dos tramos que quedaron bajo supervisión de Adif.

"Visto los escritos presentados por la representación procesal de ADIF-AV con fecha 29/9/2026 y 29/10/2026, únase éste último a la pieza separada 36.1/26, ténganse por hechas las aclaraciones requeridas mediante providencia de 23/10/2026, se acuerda autorizar a ADIF-AV para la práctica de la inspección ocular de los coches nº1 a nº8 del tren Iryo y restos del mismo, autorización que se extiende exclusivamente, a la inspección visual, reportaje fotográfico y audiovisual, quedando prohibida llevar a cabo alteración alguna de los vagones o de cualquier otro elemento de interés para la instrucción. La inspección se ejecutará bajo la supervisión y control de la UOPJ de Córdoba", señala la providencia de la juez fechada a 30 de octubre y a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En esa misma providencia pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) que fijen una fecha para que se lleve a cabo esta inspección y que posteriormente "ejerza supervisión y control" y que extienda acta al juzgado. Además, recuerda a Adif que no permitirá el acceso de peritos y técnicos distintos a los ya anunciados por la juez.

Por otro lado, la juez también rechaza la solicitud de intervención de Adif en el descifrado de las cajas negras del tren Iryo. "No ha lugar a lo interesado, ya que la diligencia es de naturaleza estrictamente pericial y técnica, habiéndose dispuesto su práctica por los técnicos designados, en número y especialización que resulta suficiente para la realización de las operaciones encomendadas, además la incorporación de asistentes ajenos podría interferir a la adecuada practica de la diligencia", precisa la juez.

En esa misma providencia la juez también señala que ante el "inminente" análisis de las cajas negras del próximo 12 de noviembre aquellas personas que intervengan tendrán que "presentar ante este órgano judicial en el plazo de 10 días a contar desde la práctica de la diligencia un informe con las conclusiones alcanzadas, garantizándose así el acceso a las partes personadas".

Los peritos piden "aclarar" el trabajo de Adif en la vía

Por su parte, los peritos han remitido un escrito a la juez de Montoro, de fecha 28 de octubre, en el que piden que se requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el tramo de Adamuz antes y después del accidente porque consideran que, junto con otras labores, es algo que es "necesario aclarar", según el informe al que ha tenido acceso este diario.

Además, señalan que no tienen "ninguna documentación" relativa al expediente de la obra de emergencia por la que se rehízo toda la infraestructura y que se les complete la documentación entregada por Adif sobre el expediente de suministro y transporte de balasto para la Renovación de Desvíos (fase 2) en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.