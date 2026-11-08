Las excusas del PSOE a Pedraz dan la pista a la UCO sobre la cloaca y sus ramificaciones territoriales

Las justificaciones remitidas por el PSOE al Juzgado de Santiago Pedraz han despertado una sospecha en los equipos de investigación de la UCO. El PSOE no sólo ha aludido al "secreto profesional" entre abogados y clientes para negarse a entregar los contratos sospechosos de haber servido para financiar a la cloaca. Algunos de esos contratos se realizaban por medio de despachos de abogados o consultoras y la Audiencia Nacional sospecha que se trata de tapaderas para acabar pagando a la presunta cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. Pero entre las disculpas enviadas por el PSOE al Juzgado del magistrado Pedraz, hay una que ha disparado las alarmas.

Y es que el partido de Pedro Sánchez ha asegurado que ha tenido problemas para buscar la información requerida judicialmente porque "hay que recabarla de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territoriales del Partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio". Traducido, que ha sido el propio PSOE el que ha anunciado que parte de esas rutas de contratos puede encontrarse en las ramificaciones regionales del partido.

Las explicaciones remitidas por el PSOE al juez Pedraz aseguran que "este Partido, y esta Asesoría Jurídica, ha venido colaborando de forma manifiesta en este procedimiento, y, de nuevo señalamos su plena disposición a prestar la colaboración que le sea requerida en el curso del proceso". Pero que, si el PSOE no ha podido dar la información reclamada sobre posibles contratos con abogados y consultoras que puedan esconder las presuntas rutas de pago a la cloaca, ha sido, básicamente, por tres motivos. El primero de ellos pasa precisamente por, según su propia versión, el hecho de "que toda la información y documentación solicitada no está centralizada, y hay que recabarla de muy distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territoriales del Partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio".

El segundo motivo es, en resumen, que las fechas les vienen mal porque estamos "en periodo electoral" y la actividad del PSOE está "concentrada en el desarrollo de la campaña en curso".

El tercero es el que más repercusión ha tenido: que "la información solicitada afecta a muchas personas distintas y ajenas al Partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados. Desde esta última perspectiva, y para dar debido cumplimiento a esa salvaguarda en los términos interesados por el Tribunal, se exponen con todo respeto las circunstancias que impiden, por el momento, aportar la información y documentación solicitada". Entre esas circunstancias, la principal es, según el PSOE, el secreto profesional entre cliente y abogado, cosa que el Juzgado nunca ha pedido que se vulnere: tan sólo reclama los pagos y los contratos, no el contenido de ninguna conversación o plan de ninguna defensa judicial.

El PSOE también se ha atrevido a reprochar a Pedraz sus supuestas prisas: "Hay que señalar […] que fue a través de un correo electrónico a la Asesoría Jurídica, y dirigido personalmente a la atención del Letrado que firma este escrito, de la UCO, como se dio traslado del requerimiento anterior, el día 7 de octubre, no directamente a través del órgano judicial. […] Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el requerimiento de 6 de octubre, notificado a esta Asesoría Jurídica (el día 7 de octubre), no establecía plazo alguno, y, que entre este día y ayer, únicamente han mediado 7 días hábiles, tiempo absolutamente insuficiente para cumplir el requerimiento, que abarca 5 años y a todo el ámbito territorial del PSOE".