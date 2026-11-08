Las 20 provincias de España donde más años se vive: Salamanca supera a Madrid

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12ª Soria: 84,49 años y la menor brecha entre sexos de toda la lista

Soria comparte posición con Guipúzcoa con 84,49 años. Sus hombres, con 82,50 años, son los quintos más longevos de España, solo por detrás de los de Salamanca, Madrid, Segovia y Guadalajara. La diferencia con las mujeres (86,60) es de 4,10 años, la más estrecha de las 20 provincias.El dato femenino está detrás del retroceso respecto a 2023: ese año las sorianas alcanzaron 88,15 años, la cifra más alta de todo el país, y en 2024 bajaron a 86,60. En provincias con poca población estas oscilaciones de un año a otro son habituales. A los 65, la esperanza de vida es de 22,73 años, la cuarta mejor de España.