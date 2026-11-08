Las 20 provincias de España donde más años se vive: Salamanca supera a Madrid
La esperanza de vida al nacer alcanzó los 84,01 años en el conjunto de España, pero existen diferencias de hasta 4 años entre provincias.
20ª Lugo: 83,98 años, a tres centésimas de la media nacional
Lugo abre la lista con una esperanza de vida al nacer de 83,98 años en 2024, según el INE. Se queda tres centésimas por debajo de la media española (84,01), pero ganó 0,60 años respecto a 2023, una de las mayores subidas del año entre las 52 provincias y ciudades autónomas.La provincia presenta además la mayor diferencia entre sexos de toda la lista: las lucenses viven 86,90 años de media y los lucenses 81,15, una brecha de 5,75 años. Quien cumple 65 años en Lugo tiene por delante otros 21,93 años, según la misma estadística.
19ª Huesca: 84,07 años pese a retroceder respecto a 2023
Huesca registró 84,07 años de esperanza de vida en 2024. Es una de las seis provincias de esta lista que empeoraron respecto al año anterior, cuando alcanzó 84,41 años, aunque sigue 1,13 años por encima del dato de 2022.Los hombres oscenses viven 81,81 años de media y las mujeres 86,44, con una diferencia de 4,63 años, de las más estrechas del ranking. A partir de los 65 años, la esperanza de vida en la provincia es de 22,00 años más.
18ª A Coruña: 84,10 años y casi seis de diferencia entre hombres y mujeres
A Coruña, la provincia más poblada de Galicia, alcanzó 84,10 años en 2024, 0,38 más que en 2023 y casi un año más que en 2022 (83,11). Supera la media nacional por nueve centésimas.La brecha entre sexos es de las más amplias de la lista: 86,88 años para las mujeres frente a 81,17 para los hombres, 5,71 años de diferencia. A partir de los 65, la esperanza de vida en la provincia es de 21,83 años, ligeramente por debajo de la media española (21,87).
17ª Pontevedra: 84,13 años, medio año más que en 2023
Pontevedra es la provincia gallega mejor situada, con 84,13 años en 2024. Ganó 0,51 años en un solo ejercicio, uno de los mayores avances de la tabla, y encadena dos años seguidos de mejora desde los 83,26 de 2022.Las pontevedresas viven 86,84 años de media y los pontevedreses 81,27, 5,57 años de diferencia. La esperanza de vida a los 65 años es de 22,01 años, por encima de la media nacional.
16ª Zaragoza: 84,33 años y casi año y medio ganado por los hombres desde 2022
Zaragoza alcanzó 84,33 años en 2024, 0,36 más que en 2023 y 1,26 más que en 2022, cuando se quedó en 83,07. Es la provincia aragonesa mejor colocada, por delante de Huesca (84,07) y Teruel (83,90).Los hombres son los que más terreno ganaron: pasaron de 80,22 años en 2022 a 81,69 en 2024, mientras que las mujeres subieron de 85,86 a 86,84. A los 65 años, la esperanza de vida en la provincia es de 21,96 años.
15ª Toledo: 84,34 años, por encima de la media en hombres y en mujeres
Toledo se sitúa en 84,34 años en 2024, apenas cinco centésimas más que en 2023, y se mantiene por encima de la media española, como ya ocurría en 2022 y 2023.Los toledanos viven 81,89 años de media y las toledanas 86,85, ambos por encima de las cifras nacionales (81,38 y 86,53). Es, junto a Guadalajara, una de las dos provincias de Castilla-La Mancha en la lista. A los 65 años, la esperanza de vida es de 21,90 años.
14ª Barcelona: 84,45 años, la única provincia mediterránea de la lista
Barcelona comparte los 84,45 años con Ávila y es la única provincia de la costa mediterránea entre las 20 primeras. Girona (83,83), Tarragona (83,38), Valencia (83,28) o Málaga (83,07) quedan fuera. Subió 0,30 años respecto a 2023 y 0,76 desde 2022.Junto a Madrid, es la única gran área metropolitana del ranking. Los barceloneses viven 81,84 años y las barcelonesas 86,84, cinco años exactos de diferencia. A los 65, la esperanza de vida es de 22,12 años, un cuarto de año por encima de la media española.
13ª Ávila: 84,45 años, las mujeres aumentan y los hombres bajan
Ávila empata con Barcelona en 84,45 años, prácticamente la misma cifra que en 2023 (84,41) y un año más que en 2022 (83,41). Es la primera de las siete provincias de Castilla y León que aparecen en esta lista.La media esconde dos movimientos contrarios: las abulenses pasaron de 86,46 a 87,12 años, mientras que los abulenses retrocedieron de 82,44 a 81,99. La brecha entre sexos se amplió así hasta los 5,13 años. A los 65, la esperanza de vida es de 22,08 años.
12ª Soria: 84,49 años y la menor brecha entre sexos de toda la lista
Soria comparte posición con Guipúzcoa con 84,49 años. Sus hombres, con 82,50 años, son los quintos más longevos de España, solo por detrás de los de Salamanca, Madrid, Segovia y Guadalajara. La diferencia con las mujeres (86,60) es de 4,10 años, la más estrecha de las 20 provincias.El dato femenino está detrás del retroceso respecto a 2023: ese año las sorianas alcanzaron 88,15 años, la cifra más alta de todo el país, y en 2024 bajaron a 86,60. En provincias con poca población estas oscilaciones de un año a otro son habituales. A los 65, la esperanza de vida es de 22,73 años, la cuarta mejor de España.
11ª Guipúzcoa: 84,49 años y más de 87 para las mujeres
Guipúzcoa iguala a Soria con 84,49 años, 0,34 más que en 2023 y 1,10 más que en 2022. Las guipuzcoanas viven 87,24 años de media; es una de las once provincias en las que las mujeres superan los 87 años.Los hombres, con 81,64 años, están algo por encima de la media nacional masculina (81,38). La diferencia entre sexos, 5,60 años, es de las más amplias del ranking. A los 65, la esperanza de vida es de 22,12 años.
10ª Zamora: 84,50 años tras la mayor caída
Zamora entra en el top 10 con 84,50 años, pero es el territorio que más retrocedió en 2024: en 2023 había alcanzado 85,15 años, la tercera mejor cifra de España ese año, y perdió 0,65. Aun así sigue 0,88 años por encima de 2022.Las zamoranas viven 87,19 años y los zamoranos 81,94, una diferencia de 5,25 años. A los 65, la esperanza de vida es de 22,43 años, más de medio año por encima de la media española.
9ª Guadalajara: 84,56 años y los cuartos hombres más longevos de España
Guadalajara empata con Burgos en 84,56 años. Retrocedió 0,15 respecto a 2023 (84,71), pero sus hombres, con 82,53 años, son los cuartos con mayor esperanza de vida del país, por detrás de Salamanca, Madrid y Segovia.Con 86,67 años para las mujeres, la brecha entre sexos es de 4,14 años, la segunda más estrecha de la lista tras Soria. A los 65 años, la esperanza de vida es de 22,01 años.
8ª Burgos: 84,56 años y mejora por segundo año consecutivo
Burgos comparte los 84,56 años con Guadalajara y encadena dos ejercicios de subida: 83,87 en 2022, 84,23 en 2023 y 84,56 en 2024. Es la cuarta provincia de Castilla y León mejor situada.Las burgalesas viven 87,30 años de media, frente a 81,94 los burgaleses, 5,36 años de diferencia. A los 65, la esperanza de vida es de 22,49 años, de las más altas del país.
7ª Vizcaya: 84,64 años, más de un año ganado desde 2022
Vizcaya alcanzó 84,64 años en 2024, 0,22 más que en 2023 y 1,25 más que en 2022, cuando estaba en 83,39. Es la segunda provincia vasca de la lista, por detrás de Álava y por delante de Guipúzcoa: las tres están entre las 11 primeras.Las vizcaínas viven 87,11 años y los vizcaínos 81,95, 5,16 años de diferencia. A los 65, la esperanza de vida es de 22,09 años.
6ª Navarra: 84,66 años y 87,33 para las mujeres
Navarra, comunidad y provincia a la vez, se sitúa en 84,66 años, entre los territorios con mayor esperanza de vida de España, aunque en 2024 retrocedió 0,13 respecto a los 84,79 de 2023. Desde 2022 ha ganado 0,81 años.Las navarras viven 87,33 años y los navarros 81,96, 5,37 años de diferencia. A los 65, la esperanza de vida es de 22,17 años.
5ª Valladolid: 85,02 años, empatada con Álava
Valladolid y Álava comparten los 85,02 años, y con ellas ya son cinco las provincias que superan los 85. Valladolid ganó 0,30 años respecto a 2023 y 0,93 desde 2022.Los vallisoletanos viven 82,48 años; es una de las siete provincias donde los hombres superan los 82. Las vallisoletanas alcanzan los 87,45. A los 65 años, la esperanza de vida es de 22,66 años, la sexta más alta de España.
4ª Álava: 85,02 años, la provincia vasca más longeva
Álava se sitúa a la cabeza del País Vasco en la lista con 85,02 años, aunque en 2024 cedió cinco centésimas respecto a 2023 (85,07). Desde 2022 ha ganado 0,89 años.Las alavesas viven 87,54 años, la cuarta cifra femenina más alta del país, y los alaveses 82,43. A los 65, la esperanza de vida es de 22,72 años.
3ª Segovia: 85,30 años, la provincia que más mejoró en 2024
Segovia protagoniza el mayor salto del año: pasó de 83,92 años en 2023 a 85,30 en 2024, 1,38 años más, y se en el tercer puesto del podio de España. En 2022 ya había alcanzado 84,41, de modo que el dato de 2023 había supuesto un retroceso que ahora recupera con creces.Las segovianas viven 87,84 años, solo por detrás de las salmantinas, y los segovianos 82,78, la tercera cifra masculina de España. A los 65 años, la esperanza de vida es de 22,83 años, también la tercera del país.
2ª Madrid: 85,58 años, la comunidad más longeva pero segunda como provincia
Madrid, con 85,58 años, es la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida de España, pero como provincia cede el primer puesto a Salamanca. Ha mejorado de forma continua: 84,76 en 2022, 85,39 en 2023 y 85,58 en 2024.Los madrileños viven 83,07 años, 1,69 más que la media nacional masculina, y las madrileñas 87,74. A los 65 años, la esperanza de vida es de 23,01, más de un año por encima de la media española (21,87).
1ª Salamanca: 85,77 años, la provincia más longeva de España
Salamanca encabeza el ranking con 85,77 años de esperanza de vida al nacer en 2024, según el INE. Ganó 0,37 años respecto a 2023 y 1,65 desde 2022, y lidera también por sexos: 83,46 años los hombres y 87,99 las mujeres, a un paso de los 88.La distancia con Ceuta, que cierra la tabla con 81,60 años, es de 4,17 años, y con Almería, la provincia con menor esperanza de vida (82,10), de 3,67. Quien cumple 65 años en Salamanca tiene por delante 23,15 años de media, también la cifra más alta del país.