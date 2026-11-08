Los hermanos Puente y el cerco de la Justicia: accidentes ferroviarios y la Ley de Nietos)

El exministro de Transportes Óscar Puente y su hermana Sofía Puente se encuentran en un momento delicado en su relación con la justicia después de que, en el caso del exministro de Pedro Sánchez, podría acabar siendo juzgado en la causa del accidente de Urda una vez pierda su condición de aforado. Por su parte, su hermana puede enfrentarse a un procedimiento ante los tribunales madrileños por su polémico papel en la Ley de Nietos.

Óscar Puente anunció su dimisión este martes 3 de noviembre y al día siguiente se publicó en el Boletín Oficial del Estado su cese "agradeciéndole los servicios prestados". Durante su comparecencia en la Diputación Permanente señaló que no podía continuar en su cargo debido a los dos accidentes ferroviarios mortales que han tenido lugar en menos de un año en España, el de Adamuz y el de Urda.

Por su parte, la hermana del exministro de Transportes dictó la instrucción de la norma que dio pie a que los extranjeros descendientes de personas que perdieron su condición de españoles tras la Guerra Civil pudieran recuperar su nacionalidad. Puente es acusada de un delito de prevaricación administrativa por la instrucción sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 cuando se encontraba en el Ministerio de Justicia.

Para el caso de Óscar Puente, la Constitución establece que las causas contra el presidente del Gobierno y contra sus ministros se deberán juzgar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, además también serán juzgados en este tribunal diputados y senadores. No obstante, Puente todavía figura en la página web oficial del Congreso de los Diputados como vocal suplente de la Diputación Permanente, tras la reducción provocada por el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

El accidente de Urda ha recaído sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz y este viernes la Fiscalía Europea ha anunciado que había abierto de oficio una segunda investigación por posible fraude en los fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla, tras el accidente del pasado 28 de octubre.

Sofía Puente y la Ley de Nietos

El pasado 21 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, María Inmaculada Lova, admitió a trámite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por su polémica instrucción en la Ley de Nietos. La juez todavía no ha fijado su declaración pero en el juzgado ya se ha admitido la querella.

La juez argumentaba en su auto que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". De esta manera, la juez argumentó que era procedente practicar una serie de diligencias previas para investigar si Puente incurrió en un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, la hermana del exministro presentó un escrito ante la juez para pedir el sobreseimiento de la querella por ser un asunto ya juzgado. No obstante, esta semana desde Hazte Oír han presentado otro escrito para rebatir los argumentos de Sofía Puente. Desde la organización entienden que aunque se haya archivado una denuncia previa contra ella, en la nueva querella se incluyen los oficios posteriores con los que Puente amplió la interpretación.

Uno de estos nuevos supuestos tiene que ver con los documentos conocidos en la causa de las cloacas del Partido Socialista, en la que se incluyeron testimonios y mensajes que acreditaron su interés en que el alto cargo venezolano Nervis Villalobos consiguiese su nacionalidad.